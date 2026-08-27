Dursun Özbek ve ekibinin rakiplerinin belli olduğu andaki yüz ifadeleri bomba

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi heyecanı tamamlandı ve temsilcimiz Galatasaray’ın lig aşamasındaki rakipleri netleşti.

GALATASARAY'A DEV RAKİPLER

Sarı-kırmızılılar; Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile eşleşerek oldukça zorlu bir kura çekti.

ÖZBEK VE EKİBİNİN YÜZ İFADESİ DİKKAT ÇEKİCİ

Kura çekim salonunda yer alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yöneticiler Eray Yazgan ve Abdullah Kavukcu'nun, rakiplerin açıklanmasının ardından verdikleri tepkiler dikkatlerden kaçmadı. Avrupa'nın dev ekipleriyle aynı gruba düşülmesinin ardından sarı-kırmızılı kurmayların yüzlerindeki tedirgin ifade canlı yayın kameralarına yansıdı.

İşte o anlar: