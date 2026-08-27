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Fenerbahçe, Avrupa'da Galatasaray'ı arkasına aldı

Fenerbahçe, Avrupa'da Galatasaray'ı arkasına aldı
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Fransız ekibi Lyon'u mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa'da 122'nci galibiyetini alarak 121 galibiyeti bulunan Galatasaray'ı geride bıraktı ve Avrupa kupaları tarihinde en fazla galibiyet alan Türk takımı oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Fransız ekibi Olimpik Lyon’u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, uzun süren Devler Ligi hasretine son verirken tarihi bir başarıya da imza attı.

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Fransız temsilcisini saf dışı bırakarak adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdıran sarı-lacivertliler, bu galibiyetle birlikte Avrupa kupalarındaki istatistiklerde önemli bir unvanın yeni sahibi oldu.

AVRUPA KUPALARINDA EN ÇOK KAZANAN TÜRK TAKIMI

Lyon karşısında alınan 2-1'lik zafer, Fenerbahçe'yi Avrupa sahnesinde Türk futbolunun zirvesine taşıdı. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupaları tarihindeki 122. galibiyetini elde ederek listenin ilk sırasına yerleşti. Daha önce 121 galibiyetle zirvede yer alan Galatasaray, ikinciliğe geriledi. Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyan sarı-lacivertli kulüp, bu tarihi sonuçla birlikte Avrupa arenasında en fazla galibiyet alan Türk takımı unvanını ezeli rakibinden devraldı.

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