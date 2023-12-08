Malatya'da Mobil Göç Noktası hizmete girdi

Malatya'da düzensiz göçmenlerin kontrollerinin kısa süre içerisinde yapılmasını sağlayan "Mobil Göç Noktası" aracı hizmete girdi.

İlk etapta Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa'da hizmet vermeye başlayan Mobil Göç Noktası aracı, 1 Aralık itibariyle aralarında Malatya'nın da bulunduğu 25 büyükşehre de hizmet vermeye başladı.

Pilot bölge olarak 19 Temmuz'da faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası uygulaması, çalışmaların başarıya ulaşması neticesinde Ekim ayında Ankara, İzmir, Adana ve Bursa'da faaliyete geçmişti. İstanbul'da 38, İzmir'de 8, Ankara'da 5, Adana ve Bursa'da 3'er olmak üzere toplam 57 Mobil Göç Noktası aracı hizmet veriyordu.1 Aralık itibariyle ise geriye kalan 25 büyükşehre Mobil Göç Noktası araçları gönderildi. Böylelikle 40 yeni aracın dahil edildiği uygulama kapsamında toplam 97 Mobil Göç Noktası aracı hizmet veriyor.

Parmak izi sorgulaması yapılarak yasal kalışları kontrol ediliyor

"Mobil Göç Noktası" araçlarında düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan uygulama ve denetimler kapsamında güvenlik güçleri düzensiz göçmen olduğundan şüphelendikleri kişilerin kimliğini kontrol ediyor. Kimliğini ibraz edemeyen yabancılar gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla Mobil Göç Noktası araçlarına davet ediliyor. Burada Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılıyor. Yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar, sınır dışı işlemlerine başlanması üzerine geri gönderme merkezlerine gönderiliyor. Uygulama faaliyete geçmeden önce durumundan şüphelenilen yabancı, polis merkezi ya da geri gönderme merkezine götürülüyor ve gerekli kontrolleri burada gerçekleştiriliyordu. Uygulama sayesinde Uygulama faaliyete geçmeden önce durumundan şüphelenilen yabancı, polis merkezi ya da geri gönderme merkezine götürülüyor ve gerekli kontrolleri burada gerçekleştiriliyordu. Uygulama sayesinde yabancıların yasal kalış haklarının olup olmadığı çok kısa bir zaman içerisinde tespit ediliyor. - MALATYA