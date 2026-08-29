Galatasaray'ın rakibinde görülmemiş sakatlık

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Paris Saint-Germain'de ilginç bir sakatlık yaşandı. Psg kalecisi Matvey Safonov, maç öncesinde yapılan ısınma çalışmaları sırasında antrenörüyle çarpıştı.

YÜZÜNÜ ANTRENÖRÜNE ÇARPTI

Isınma hareketleri sırasında antrenörüyle çarpışan Safonov, yüzüne aldığı darbenin ardından sakatlık yaşadı. Beklenmedik çarpışmanın ardından Rus kalecinin durumuyla ilgilenildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALATASARAY'IN RAKİBİ

PSG, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Galatasaray'ın rakipleri arasında bulunuyor. Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ndeki diğer rakipleri Barcelona, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK.

O anlardan kareler: