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Mahkeme, Trump'ın E. Jean Carroll'a Ödemesi Gereken 5 Milyon Dolarlık Tazminatı Onadı

Mahkeme, Trump'ın E. Jean Carroll'a Ödemesi Gereken 5 Milyon Dolarlık Tazminatı Onadı
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New York'taki Manhattan İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, Donald Trump'ın E. Jean Carroll'a cinsel saldırı ve iftiradan ötürü mahkumiyetinin ardından belirlenen 5 milyon dolarlık tazminat cezasını onayladı. Trump, temyiz sürecini sürdürüyor.

Manhattan'daki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın eski dergi yazarı E. Jean Carroll'a cinsel saldırıda bulunmak ve iftira atmaktan suçlu bulunmasının ardından hükmedilen 5 milyon dolarlık tazminat cezasını onadı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a Manhattan'daki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'nden kötü haber geldi. Temyiz Mahkemesi, Trump'ın yargılamanın adaletsiz olduğu yönündeki argümanlarını reddederek, eski dergi yazarı E. Jean Carroll lehine sonuçlanan 5 milyon dolarlık tazminat kararını onadı. Mahkeme, Trump'ın 2016 yılındaki seçim kampanyası sırasında gün yüzüne çıkan ve Trump'ın 2005 yılında "Access Hollywood" isimli bir televizyon programının sunucusu ile konuşurken kadınları nasıl baştan çıkardığını anlatması ve kendisiyle övünmesini de içeren kanıtların Carroll'un iddialarıyla tutarlı olduğuna karar verdi. Mahkeme, Trump'ın eylemlerinin tekrarlanan ve kendine özgü bir davranış modeli ortaya koyduğunu tespit etti.

Mahkeme kararında, "Kayıtların tamamı ve Sayın Carroll'un argümanlarının gücü göz önüne alındığında, bölge mahkemesinin gerekçeli kararında Sayın Trump'ın haklarını ihlal eden herhangi bir hata veya hataların söz konusu olduğuna ikna olmadık" denildi.

Trump, temyiz davasında mahkemenin jüri üyelerine kendisini cinsel saldırı ile suçlayan diğer kadınların şahitliklerini veya "Access Hollywood" videosunu dava materyali olarak sunmasının adil olmadığını savunmuştu.

Temyiz süreci devam ediyor

Seçilmiş başkan Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, konuya ilişkin açıklamasında, "ABD'liler, adalet sistemimizin siyasi bir silah olarak kullanılmasına derhal son verilmesini ve Demokratlar tarafından finanse edilen 'Carroll aldatmacası' dahil tüm cadı avlarının hızla reddedilmesini talep etmektedir" ifadelerini kullandı.

Cheung, davanın temyiz sürecinin devam edeceğini açıkladı.

Trump, cinsel saldırı ve iftiradan geçtiğimiz yıl suçlu bulunmuştu

Bölge mahkemesinin 2023 yılı mayıs ayında Trump'ı suçlu bulduğu karar, 1995 sonu veya 1996 yılı başında Manhattan'daki Bergdorf Goodman mağazasının soyunma odasında meydana gelen bir olaya dayanıyordu. Bir dönem güzellik ve moda dergisi Elle için köşe yazıları kaleme alan Carroll, Trump'ın burada kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. Carroll ayrıca Trump'ın 2022 yılı ekim ayında sosyal medyada yayınladığı açıklamalarla tecavüz iddiasının asılsız olduğunu söyleyerek, kendisine iftira attığını belirtmişti. Manhattan'daki bölge mahkemesinin jüri üyeleri, Trump'ın tecavüz suçu işlediğini tespit etmemekle birlikte Carroll'a cinsel saldırı için 2,02 milyon dolar ve iftira nedeniyle 2,98 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

Trump ise Carroll'u tanımadığını ve "tipi olmadığını" söylemiş ve tecavüz iddiasını yazdığı anı kitabının reklamını yapmak için kullandığını söylemişti.

Trump, ayrı bir davada 83.3 milyon dolar tazminata mahkum edilmişti

Trump, Carroll tarafından açılan ayrı bir dava olan "zarar tazminatı" davasında ise 83.3 milyon dolar tazminata mahkum edilmişti. New York'taki Manhattan Federal Mahkemesi, geçtiğimiz ocak ayında Trump'ın zedelenen itibarını onarması ve yaptığı açıklamaların yol açtığı duygusal zarar için Carroll'a 18.3 milyon dolar ve 65 milyon dolar da tazminat ödemesine karar vermişti. Trump, bu karara da itiraz etti ancak dava henüz karara bağlanmadı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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