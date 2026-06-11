İmamoğlu Davası: Sanık Güven'den savunma ve mahkeme başkanı ile tartışma

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 49. oturumunda tutuklu sanık Medya A.Ş. Reklam Müdürü Elif Güven savunma yaptı. Tutuklu sanık Güven'in ifadesinde okunan kısımlara "doğru" şeklinde cevap vermesi üzerine mahkeme başkanı "Mesela bu ifadeler nasıl buraya doğru geçiyor, diğerleri yanlış geçiyor?" şeklinde soru yöneltti. Tutuklu sanık Güven "Çünkü bazılarını düzelttirebildim" dedi. Başkan ardından "Onu düzelten irade orayı da düzeltir yani" dedi. Ardından söz verilen tutuklu sanık Aykut Erdoğdu'nun da soru sormak için söz hakkı istemesi ancak soru sormaması üzerine mahkeme başkanı uyarıda bulundu. Aykut Erdoğdu ise "Lütfen savunma hakkımızı engellemeyin" dedi. Mahkeme başkanı bunun üzerine "Bu kadar yavaş ilerleyen başka bir dava görülmemiştir. Daha savunma hakkı diyorsunuz ya. Ne süre sınırı koyduk ne bir şey koyduk" yanıtını verdi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 49. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Medya A.Ş. Reklam Müdürü Elif Güven savunma yaptı. Güven hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede, Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile birlikte hareket ettiği, ihale süreçlerinde aktif rol aldığı ve örgüt yöneticisi Ongun ve Emrah Bağdatlı'dan aldığı talimatlar doğrultusunda usulsüz ihale süreçlerini gerçekleştirdiği belirtilmişti. Güven'in, kurum adına gerçeğe aykırı faturalar düzenlenmesinde rol aldığı, hangi ihalenin kime verileceğini belirlediği, alt yapısını hazırladığı, örgütün Medya A.Ş. yapılanmasında yer aldığı da iddianamede aktarılmıştı.

"Gözaltı kararı çıktığında yurt dışında olmam tesadüftü"

Tutuklu sanık Elif Güven "19 Mart günü şafak operasyonunda, başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birim yöneticilerim olmak üzere, birçok kişi evlerinden gözaltına alınmıştır. Ben yıllık izindeydim. Annemle beraber İtalya'da okuyan yeğenimi görmeye gitmiştim. Sabah 5'te çalan telefonumla uyandım ve hakkımda gözaltı kararı olduğu tarafıma bildirildi. Sosyal medyaya baktım oradan da öğrendim durumu. 19 Mart akşamı için Türkiye'ye dönüş biletim vardı. Annem haberi duyunca fenalaştı. Annemle ilgilenmek zorunda kaldık, bu sebeple de uçağı kaçırdım. Sonra toparlandık ve Türkiye'ye gelen ilk uçağa binerek annemle beraber Türkiye'ye döndüm. Gözaltı kararı çıktığında yurt dışında olmam tesadüftü. Açıkçası işlediğim hiçbir suç yoktu endişelenmemi gerektiren bir durum olduğunu da sanmıyordum ki hala düşünmüyorum" dedi.

"Kimseye kurgu ile ihale vermiyoruz"

Güven savunmasının devamında "Tutuklanma evrakına baktığımda kaçma şüphesi yazıyordu. Yurt dışındayken gözaltı kararını öğrenir öğrenmez uçağa binip teslim olan, adresi belli olan, hayatı boyunca hiç suç işlememiş bir kişi olarak ben nasıl kaçma şüphesiyle tutuklandım? İddianamede hakkımda yazanların aksine İBB Medya A.Ş.'de bir sözde örgüt üyesi olarak değil, tamamen geçmiş tecrübelerimle çalışmaya başladım. İddianamede güya biz birilerine kurgu yapıp bir ihale vermişiz. Kimseye kurgu ile ihale vermiyoruz. Asıl dosya içindeki sözde bilirkişi raporları kurgudur. İddianamede belirtildiği gibi Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü iddiasını ne bilirim ne de kabul ederim. Kendisi İBB Başkanı idi. Asla Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü iddiasına para sağlansın diye ihalelere fesat karıştırmadık, kamu zararı yapmadık. Ben para dolu çantalar görmedim, duymadım" ifadelerini kullandı.

Savcılık tarafından alınan ikinci ifadesi hakkında da açıklama yapmak istediğini söyleyen tutuklu sanık Güven "Hücremde oturuyordum tutukluluğumun 20. gününde. Bir memur geldi 'Elif hazırlan, seni doktora götüreceğiz' dedi. Ben de revire çıkıyorum zannettim. Sonra 'dışarı gideceksin' dediler. Koridorda tam araca bineceğiz kelepçelendik 'savcıya gideceksin' dediler. Şaşırmıştım o anda ne cevap vereceğimi de bilmiyorum. Cezaevi aracına bindirildim ve Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüm. O zamanki avukatıma haber vermişler. Avukatımla orada karşılaştık. Avukatım bana savcının 'daha 2 buçuk yıl biz bu iddianameyi yazmayız, söyle bildiklerini anlatsın' dediğini iletti. Avukatıma 'ben bir şey bilmiyorum, bildiklerimi kollukta anlattım' dedim. Avukatımla beraber savcının odasına girdim. Sonra savcı bana 'sana yardımcı oluruz' dedi. Düşünüyorum, şaşkınım. Burada anlattıklarımın hepsini kendisine de anlattım. İtirafçı olmayacağımı, bildiğimi zaten anlattığımı söyledim. Anlatıyorum ama diyor ki 'hala istediğin gibi konuşuyorsun' İnanın nasıl konuşacağımı da bilmiyorum. Savcı diyor ki 'Pınar'ı, Emrah Bağdatlı getirmiş' diyorum ki 'bilmiyorum' 'duydun mu?' 'duymadım' Sonra soru geliyor 'hissettin mi?' Yani hissiyatla nasıl bir şey oluyor onu da anlayamıyorum. Kendisi benden memnun olmadı. Böyle sürekli azarlamaya başladı. Yüzüme karşı açıkça 'istediğim gibi konuşmuyor kalsın içeride' dedi" şeklinde konuştu.

"Etkin pişmanlıktan yararlanmadım"

Savcının odasından çıktıktan sonra avukatı ile konuştuğunu söyleyen tutuklu sanık Güven "Dedim ki 'neden sözlerimi usulüne uygun geçirtmedin neden itiraz etmedin?' Bir cevap vermedi. İfade alma sırasındaki yetersizliğinden dolayı kendisini hemen azlettim. Ben altını çizmek istiyorum, etkin pişmanlıktan yararlanmadım. İddianamede Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'dan talimat aldığım iddiası var. Murat Ongun yöneticidir, tabii ki bir şey söylerse değerlendirir bakarız ama Emrah Bağdatlı kim ya? Emrah Bağdatlı'yı tanıyorum ama niye ondan bir talimat alayım? Kendisinin Medya A.Ş.'de bir durumu yok ki bana gelsin 'Elif, sen bunu yap' desin" şeklinde savunma yaptı.

"Onu düzelten irade orayı da düzeltir yani"

Ardından sanığın çapraz sorgusuna geçildi. Mahkeme başkanı tarafından tutuklu sanık Elif Güven'in ifadesinden bazı kısımlar okundu. Güven'in ifadesinde okunan kısımlara "doğru" şeklinde cevap vermesi üzerine mahkeme başkanı "Mesela bu ifadelerin nasıl buraya doğru geçiyor, diğerleri yanlış geçiyor?" şeklinde soru yöneltti. Tutuklu sanık Güven "Çünkü bazılarını düzelttirebildim" dedi. Başkan ardından "Mesela bir üst cümlesinde Fatoş Pınar Türker ile ilgili cümle var. 'Emrah Bağdatlı tarafından Medya A.Ş.'ye getirilmiştir' sen onun doğru olmadığını söyledin" dedi. Güven "Evet, değil" şeklinde yanıt verdi. . Bunun üzerine mahkeme başkanı "Mesela burayı neden düzelttirmedin? Onu düzelten irade orayı da düzeltir yani" sorusunu yöneltti. Sanık soruya "Evet, çok haklısınız ama ben aslında dediğim gibi orada etkin pişmanlığı da söyledim size" şeklinde cevap verdi. Ardından mahkeme başkanı "Avukatınızı azlettikten sonra ifadenizdeki beyanlarınız size ait olmadığını, doğruyu yansıtmadığını, iradeniz dışında olduğunu belirten herhangi bir dilekçe gönderdiniz mi?" sorusunu sordu. Sanık soruya "Avukatımla konuştum ama kendisi bana 'şu anda bir dilekçe verme duvara toslayabiliriz, sen bunu savunmanda çıkıp kendin anlat' dedi" şeklinde yanıt verdi.

Savcı ise sanık Güven'e "Emrah Bağdatlı Medya A.Ş.'ye sık sık gelir miydi?" sorusunu sordu. Sanık soruya "Ben Medya A.Ş.'de sık sık görmezdim. Etkinlik alanlarına gelirdi" yanıtını verdi. Savcının "Medya A.Ş.'de Emrah Bağdatlı ile toplantı yaptınız mı" sorusuna Güven "Hayır ben yapmadım" şeklinde cevap verdi.

Mahkeme başkanı İmamoğlu'na: "Kendi yorumlarınızı başka mecralarda yapın"

Ardından söz verilen tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu sanık Güven'e "Simaen tanıyorum sizi ama bir toplantı yaptık mı sizinle?" sorusunu sordu. Sanık Güven "Hayır başkanım. Biz sizinle etkinliklerde karşılaşırdık, orada konuşurduk" yanıtını verdi. Ekrem İmamoğlu konuşmasının devamında "Bu eylemlerin hiçbir hukuki yanı, hiçbir idari yanı olmadığını düşünüyorum. Bunun bu kadar kamuoyuna açık bir şekilde duyurulduktan sonra kılını dahi kıpırdatmayan ve kıpırdatamayacağını bildiğim bakanları da kınıyorum. Aynı şekilde ana muhalefet partisinin başına kayyım atanan kişiyi de kınıyorum. Hükümetin başındaki kişiyi de kınıyorum" dedi. Mahkeme başkanı ise "Kendi yorumlarınızı başka mecralarda yapın" şeklinde konuştu.

Mahkeme başkanı: "Bu kadar yavaş ilerleyen başka bir dava görülmemiştir, ne süre sınırı koyduk ne bir şey koyduk"

Ardından söz verilen tutuklu sanık Aykut Erdoğdu'nun da soru sormak için söz hakkı istemesi ancak soru sormaması üzerine mahkeme başkanı uyarıda bulundu. Aykut Erdoğdu ise "Lütfen savunma hakkımızı engellemeyin" dedi. Mahkeme başkanı bunun üzerine "Bu kadar yavaş ilerleyen başka bir dava görülmemiştir. Daha savunma hakkı diyorsunuz ya. Ne süre sınırı koyduk ne bir şey koyduk. Polemiğe girmeye gerek yok" yanıtını verdi.

Duruşma Elif Güven'in avukatının savunması ile sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı