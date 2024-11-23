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Madenciler 4 gündür yerin altında: Sonuç alınamazsa açlık grevine başlayacaklar

Madenciler 4 gündür yerin altında: Sonuç alınamazsa açlık grevine başlayacaklar
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Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine karşı 4 gündür eylem yapan madenciler, pazartesi günü bakanlık yetkilileri ile görüşecekler. Görüşmeden sonuç alınamaması durumunda ise yerin altına kapanan madenciler, açlık grevine başlayacak.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine tepki göstererek kendilerini madene kapatan 500 madencinin eylemleri 4. gününde de devam ediyor. Madencilerin ardından santral işçilerinin eyleme katılmalarıyla birlikte kamuoyunun ilgisini arttıran eylemde, madenciler güne depremzedelerin destek mesajları ile başladı.

KAZMALARINI ALIP GİTMİŞLERDİ

Madenciler, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin hemen ardından afet bölgesine giderek gönüllü olarak enkazlarda çalışmalarıyla vatandaşların takdirini toplamıştı.

DEPREMZEDELERDEN DESTEK

Eylemdeki madencilere, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden sağ kurtarılan depremzedelerden de dayanışma mesajları geldi. Depremzedeler, maden işçilerinin haklarının korunması için desteklerini ifade ettiler.

"SESİMİZİ DUYAN VAR MI?"

Madenciler ise 6 Şubat Depremi'nde madenciler tarafından kurtarılan depremzedelerin dayanışma çağrısına "Sesimizi duyan yok mu?" diyerek yanıt verdiler.

AÇLIK GREVİ KAPIDA

Bugün ayrıca Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul, santral önünde bir açıklama yaptı. Akçul, yaptığı açıklamada bakanlıkla yapılacak görüşmelerden sonuç alınamaması durumunda salı günü yerin altına kapanan madencilerin açlık grevine başlayacaklarını açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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