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Lüks villada esrarengiz patlama! Bahçıvan alevler içinde kendini sokağa attı, bodrum katında ceset bulundu

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Bursa'nın İnkaya Mahallesi'nde sahipleri yurt dışında yaşayan villada bahçıvanlık yapan Ali Vurgun, binaya girdiğinde bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamadan sonra villanın bodrum katında ve çatıda yangın çıktı, diğer katlarda da camlar kırıldı.

ALEVLER İÇİNDE KENDİNİ SOKAĞA ATTI

Kıyafetleri tutuşan Ali Vurgun, alevler içinde kendisini sokağa attı. Yoldan geçen bir kişinin yardımıyla giysilerini çıkarılan Vurgun'un vücudunda yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Lüks villada esrarengiz patlama! Bahçıvan alevler içinde kendini sokağa attı, bodrum katında ceset bulundu

YANGINI 1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRDÜLER

Yaralanan Vurgun, ilk müdahalesi yapılarak Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri ise yaklaşık 1 saatte yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Lüks villada esrarengiz patlama! Bahçıvan alevler içinde kendini sokağa attı, bodrum katında ceset bulundu

YANGINDAN ÖNCE Mİ ÖLDÜ SONRA MI?

Söndürme çalışmasının ardından içeri giren itfaiye ekipleri, bodrum katında ceset buldu. Vücudundaki yanıklar nedeniyle kimliği belirlenemeyen ceset, DNA testi ve otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Lüks villada esrarengiz patlama! Bahçıvan alevler içinde kendini sokağa attı, bodrum katında ceset bulundu

Tedavisi süren Vurgun'un ilk ifadesinde, villadaki cesedin M.Ş'ye (52) ait olduğunu söylediği öğrenildi. Bu kişinin hem kimlik tespiti hem de yangında mı yoksa daha önce başka bir nedenle mi öldüğü araştırılıyor. Ayrıca patlamanın nedenine ilişkin de polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

Lüks villada esrarengiz patlama! Bahçıvan alevler içinde kendini sokağa attı, bodrum katında ceset bulundu

GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ

Çevrede bulunan bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, patlamanın ardından villadan duman yükseldiği, bahçıvanın alev alan kıyafetleriyle kendini sokağa attığı, giysilerini çıkarmasının ardından ambulansa alındığı görülüyor.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Osmangazi Bursa 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

İbrahim Demirel:

Neresi lüks bunun Gerçi sıradan bir evin arabanın olması bile Türkiye de lüks olmuş halbuki bunlar ihtiyaç. Şunu da belirtelim Almanya’da ki sıradan evler böyle lüks degıl yani.

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