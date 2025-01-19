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Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır vatandaşları canından bezdirdi

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Gaziosmanpaşa'da yer alan yaklaşık 2 bin hanelik lüks sitede iddiaya göre bir grup, hileli seçimlerle 8 yıldır yönetimde kalıyor. Siteye dışarıdan getirdikleri kişilere sahte vekaletle oy kullandırttığı öne sürülen yönetim ve site sakinleri arasında zaman zaman arbede yaşanıyor. Site sakinleri yetkililerden konuyla ilgili yardım bekliyor.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde yer alan Venezia Mega Residans'ta yaşayan binlerce kişi büyük bir isyanda. Yaklaşık 2 bin hanelik sitede iddiaya göre, bir grup 8 yıldır hileli seçimlerle yönetimde kalıyor. Yüksek aidatlar ve yatırım bütçesi adı altında toplanan paraların yanı sıra site sakinleri hizmet alamamaktan da şikayetçi.

"SEÇİM BAŞLAMADAN SANDIKLARIN YARISI DOLUYDU"

Site sakinleri, seçimlerde kat maliklerinin dışarı çıkarıldığını ve daha sonra oy kullanmak için geldiklerinde ise seçim başlamadan sandıkların yarısının dolu olduğunu öne sürdü. Ayrıca, dışarıdan getirdikleri insanlara oy kullandırıldığını ve imzaların taklit edildiği iddia edildi.

YÖNETİM SEÇİMİNDE ARBEDE

Bugün gerçekleştirilen site yönetimi seçimlerinde arbede yaşandı. Site sakinlerinden T.G'nin oy verme işlemi mevcut yönetim tarafından engellendi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale etti. T.G. ekipler tarafından gözaltına alınırken tarafların birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

"RANT BÜYÜK OLDUĞU İÇİN GİTMEK İSTEMİYORLAR"

Sitede ofisi olan ve site sakinlerinin avukatlığını yapan Bayram Kocamer, "Rant büyük olduğu için 8 yıldır gitmek istemiyorlar. 8 yıldır yönetimdelerse demek ki beklentileri var." dedi.

"HER YERİ FARELER BASTI"

Aidatların çok yüksek olduğunu belirten Kocamer, "5-10 bin lira aidat ödüyoruz. Aidatlar çok yüksek. Hesap verilmiyor. Genel kurul toplantıları yapılmıyor. Menfaatlerine göre hareket ediyorlar. Yatırım bütçesi adı altında 20 bin lira para topladılar. Toplamda 40 milyon lira aldılar. Ancak bu paranın karşılığında hizmet alamadık. Sitede çöpler var, her yeri fareler bastı." diye konuştu.

"KAYYUM ATANMASINI İSTİYORUZ"

Geçen seçimlerde maliklere oy kullandırılmadığını söyleyen Kocamer, "Yetkililerin konuyla ilgilenmesini ve yönetime kayyum atanmasını istiyoruz." dedi.

"BİZE SALDIRDILAR"

Site yönetimine aday olan Özkan Gürdalı ise, "Bizi seçtirmediler. Bize saldırdılar. Divan başkanlığı kurmadan kendilerini divan ilan ettiler. 8 yıldır kurtulamadık. Mağduruz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK PARALAR TALEP EDİP İCRA YOLUYLA ALIYORLAR"

Usulsüz yollarla site yönetimine çöktüklerini belirten Gürdalı, "Çok büyük paralar talep ediyorlar. Bu paraları icra yoluyla zorla bizden alıyorlar. Denetim raporları yayınlanmıyor. Katma değerimiz düşüyor. Fareler, hamam böcekleri sitede cirit atıyor." şeklinde konuştu.

Kat malikleri bir araya gelip sitenin önünde "Yönetim istifa" sloganları atarak durumu protesto etmeye devam ediyor. Öte yandan, yapılan hilelerden dolayı bir önceki seçim mahkeme kararıyla iptal edilmişti.

Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır vatandaşları canından bezdirdi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıASar Gnc:

2000 daireli site nedir ya? insanlari hayvan gibi ic ice yasatiyorlar. avrupadan örnek alin biraz. Site lüks fasa fiso bunlar ya. insanlari dolandirdilar resmen beton yiginigin icine sokarak

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Haber YorumlarıA. Erol:

sitelerdeki lüks süs havuzları yasaklanmalı.. istanbulun suyu binlerce sitenin süs havuzuna gitmemeli... ayrıca büyük bir aidat masrafı... devlet yasaklamalı büyük süs havuzlarını...

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Haber YorumlarıVEFA:

Büyük sitelerin yönetimini mafyalar ele geçirmiş, vatandaşa kan kusturuyor. İlgilenen yok, yasal düzenleme yapan yok!.. Yazık bu vatandaşa be, duyun artık vatandaşın sesini!!!

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Haber YorumlarıA. Erol:

aranızda hiç hakim savcı emniyet müdürü mafya yok mu? yönetim üyelerinden güçsüz müsünüz? bir telefonla yöneticilerin tamamını içeri tıkacak veya ülkeyi terk ettirecek adamlar vardır o sitede. eminim! bir telefon çok şey yapar!

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Haber YorumlarıHacer Kalkan Bayram:

Burası türkiye her türlü alavere daravele dönüyordur hangi yetkili bakacak bu olaya türkiyenin genel hali ve vaziyeti bu artık söyleyecek söz bulamıyorum

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Haber YorumlarıMehmet Berkman:

Hocam venezia mega site sinden 300 değil 2000 daire vardır net 1998 adet irili ufaklı daire vardır teşekkürler

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Haber YorumlarıMehmet Berkman:

Düzenlenmiş teşekkürler

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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Bursa mah. Alıyorlar eşyayyı üflüyor lar sonra kralda bunlar şahda padişahda

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Haber YorumlarıMuhabbet Kuşu:

memleketin her kesimi yozlaşmış her yerde diz boyu pislik ülkenin köklerine dinamit koyanlarida utanmadan başa getiriyoruz sonuç bu baştaki çalarsa sondakide calar

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Site hayatı insanlık dışı bir yaşam şeklidir

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