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LC Waikiki çalışanı arkasında ihbar gibi bir veda mektubu bırakarak intihar etti

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Samsun'da bir LC Waikiki mağazasında çalışan Muhammed Yavuz, ölümünden bölge müdürünü sorumlu tuttuğu bir veda mektubu bırakarak intihar etti. Baskı ve mobbinge uğradığını belirten Yavuz'un 1 çocuğu olduğu ve eşinin bebek beklediği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan LCW, şahsın bugüne kadar yönetime iletmiş olduğu mobbing ile ilgili bir şikayetin bulunmadığını öne sürdü.

Türkiye'nin en ünlü giyim markalarından biri olan LC Waikiki, mobbing suçlamasıyla karşı karşıya. Samsun'daki mağazalardan birinde çalışan reyon müdürünün intiharı sonrası ortaya çıkan veda mektuptaki iddialar çok vahim.

Çarşamba ilçesinde bir LC Waikiki mağazasında reyon yöneticisi olarak çalışan Muhammed Yavuz, iş yerinde baskı ve mobbinge uğradığını öne sürerek yaşamına son verdi. Eşine ve çocuklarına birer veda mektubu bırakan Yavuz, mağazaya ve yöneticilerine ise mail attı.

"BU BİR İNTİHAR DEĞİL İDAM VAKASI"

Evrensel'in haberine göre; Yavuz, "Bu bir intihar vakası değil, cellatlığını E.C'nin yaptığı bir idam vakası" ifadelerini kullandığı e-postada yaşananlardan bölge müdürü E.C'yi ölümünden sorumlu tuttu. E.C.'nin 2 yıldır kendisine psikolojik şiddet ve mobbing uyguladığını iddia eden Yavuz, "14 yılımı verdiğim şirkette psikolojim alt üst olmuş durumda. Eşimin olaylı şekilde işten ayrılışından beri ciddi şekilde mobbinge maruz kalmış durumdayım. Önce A sınıf bir mağazadan alıp, C sınıf bir mağazaya vermesi ile başlayan süreçte, Samsun iline gelme talebimi iletmeme rağmen 4 ay boyunca Çorum'da bekleterek ailemden uzak kalmama sebep oldu. Yetmezmiş gibi Samsun'da ise merkeze bir mağazaya verdi ve düzenimi kurmuşken, 2 ay sonra ise Çarşamba ilçesine göndermesi ile süreç devam etti" ifadelerini kullandı.

Evli ve 1 çocuk babası Yavuz'un eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Eşine ve çocuklarına mektup bırakan Yavuz, "Artık aranızdan ayrılıyorum. Geride gözü yaşlı bir eş, babasız büyüyecek bir çocuk ve anne karnında henüz doğmamış bir bebek bırakıyorum miras olarak" sözleriyle ailesine veda etti.

Olayla ilgili olarak açıklama yapan LC Waikiki şu ifadelere yer verdi:

"LC Waikiki Samsun Çarşamba mağazamızda görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Muhammed Yavuz'un intihar girişimi sonrası vefatını dün gece saatlerinde büyük bir üzüntü ile öğrendik. Bizi derinden yaralayan ve adli makamlara intikal eden bu vefatla ilgili olarak tüm süreci aydınlatmak için adli makamların ihtiyaç duyacağı tüm bilgi ve detayları paylaşmakla beraber, ekiplerimiz tarafından da kurum içi soruşturma yürütülmektedir.

"ÜST YÖNETİME İLETMİŞ OLDUĞU BİR ŞİKAYETİ BULUNMAMAKTA"

LC Waikiki'nin adalet ve hakkaniyet temel değerlerine uygun olarak hazırladığımız şirket anayasamızda belirttiğimiz gibi, şirket içinde yöneticisi ile anlaşmazlığa düşülen ve karşılıklı konuşularak uzlaşılamayan mobbing dahil rahatsızlık duyulan konunun bir üst makama veya etik hattına iletilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir. Paylaşılan her şikâyet sonrasında, ilgili konu şirket değerlerine uygun olarak soruşturulup, bir haksızlık var ise de gereği yapılmaktadır. Merhum çalışma arkadaşımızın bugüne kadar şirketimizde çalıştığı süre boyunca etik hattına ya da üst yönetime iletmiş olduğu mobbing ile ilgili bir şikâyeti bulunmamaktadır.

Bu elim vefat sonrası bir yandan adli soruşturma devam ederken bir yandan da kurum içi soruşturma sürecini şeffaf ve kararlı adımlarla yöneteceğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Bu süreçte çalışanımızın eşi ve ailesi ile yakın iletişimde olduğumuzu, eşi ve ailesinin maddi ve manevi ihtiyaçları için yanlarında olacağımızı belirtiriz. Değerli çalışma arkadaşımız merhum Muhammed Yavuz'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm LC Waikiki çalışanlarına sabırlar dileriz."

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (11)

Gjerj Kastoroiti:

sektör çok acımasız insanları kolelestirmek uzerine

53
1
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Harun Yerişenoğlu:

Hiçbir sonuç çıkmaz zengin ya zengin fakir yine fakir

27
1
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gökhan yıldırım:

değermiydi buna,3 kuruşa kölelik yaptirirlar,yok kurumsalmiş,yok bilmem nee,bunlarin amaci sadece kendi gemilerini yüzdürmek,tüm yetkililer bu köleleştirmenin altinda kalacak...

22
0
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Zeynel Bereket:

Bu çözüm değil asla. o çocuklar, babasız büyümeyi hak edemez asla.

19
0
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VEFA:

İnsanın nerede değeri kaldı ki, ticari işletmede olsun. Bin beterini yaşayanlar var. Ailesi, çocukları için her gün yaşarken ölen ama yine de ses etmeyen!...

15
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Erdem:

Mobbing heryerde var. Artık bunun son bulması lazım. Çalışanların köle olmadığını anlaması lazım yöneticilerin.

15
0
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Sinan Bulduk:

Ne olursa olsun , canına kıymaya , çocuklarını öksüz bırakmaya değmedi..O mobbingi yapana bunu yapsaydın keşke..

10
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Mesut:

Kraldan fazla kuralcı olan insan yüzünden bu kardeşimiz böyle bişey yapmış. Kraldan fazla kralcı olmayın olmayın. Kendi işiniz olsa böyle sahip çıkmazsınız demi sayın bölge müdürü

5
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Kerem Sarıtaş null:

üst yönetim ile iletişim kurabilme şansı olsa bu olay yaşanır mı IK görevi nedir sadece işe alım süreci yönetmek mi ya sonrası personel sorun görüş ve önerileri yaşamı iş yaşamı yazacak çok şey var ama değmez unutulanların dışında yeni bir şey yok

4
0
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Çağatay Çetin:

Keşke yapmasaymış, yazık olmuş, Allah rahmet eylesin. Bu ülkede adalet yok, insan hakları yok. Yapanın yanına kâr kalıyor

2
0
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