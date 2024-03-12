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Erkek öğrenci yurdunda kaza: Silahla şakalaşmak istedi arkadaşını öldürdü

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Kilis'te KYK Erkek Öğrenci Yurduna tabancayla giren bir öğrenci, şaka amacıyla arkadaşını vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan öğrenci adliyeye sevk edildi.

Kilis'te KYK Erkek Öğrenci Yurduna tabancayla giren öğrenci silahla şakalaşmak isterken kazaran arkadaşını vurarak öldürdü.
Olay, bugün sabah saatlerinde Mehmet Sanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kartalbey KYK Öğrenci Yurdunda kalan öğrenci B.Y., yurda tabancayla girdi. B.Y, yanındaki tabancayı şaka amacıyla, arkadaşı Mehmet Yasin Arı'ya doğrulttu. Bu sırada tabanca ateş aldı ve çıkan kurşun Mehmet Yasin Arı'ya isabet etti. Arı, kanlar içerisinde yere yığılırken olay yerine hemen polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Yasin Arı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayın ardından arkadaşını vuran B.Y. polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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