Kuzey Kore, Sarı Deniz'e 10 Roket Fırlattı

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Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden Sarı Deniz istikametine 10 roket fırlattığını duyurdu. Güney Kore ordusu, olası provokasyonlara karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin başkent Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden Sarı Deniz (Batı Denizi) istikametine doğru 10 roket fırlattığı belirtildi.

Kuzey Kore, roket atışlarına devam ediyor. Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin başkent Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden Sarı Deniz (Batı Denizi) istikametine doğru 10 roket fırlattığı belirtildi. Açıklamada, "Ordumuz, çeşitli gelişmeleri dikkatle izlemektedir. Ordumuz, Güney Kore ile ABD arasındaki güçlü ortak savunma duruşu çerçevesinde herhangi bir provokasyona ezici şekilde karşılık verecek yetenek ve hazırlık durumunu sürdürmektedir" denildi.

Kuzey Kore'nin kullandığı 240 milimetrelik çok namlulu roketatar sistemi, Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresini menzil içine alabiliyor.

Güney Kore ordusu, ABD ve Japonya ile birlikte ortak hava tatbikatı gerçekleştirmişti. Güney Kore'nin güneyindeki Jeju Adası yakınlarında dün düzenlenen tatbikata, Güney Kore'den iki F-15K, ABD'den altı F-16 ve Japonya'dan iki F-2 savaş uçağı katılmıştı. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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