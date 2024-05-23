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Kudüs'te öldürülen imamın cenazesi Şanlıurfa'ya getirildi

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Kudüs'te İsrail polisi tarafından öldürülen Şanlıurfalı imam Hasan Saklanan'ın cenazesi, memleketine getirildi. Cenaze, ailesi tarafından teslim alındıktan sonra Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürülecek.

Kudüs'te İsrail polisi tarafından öldürülen imam Hasan Saklanan'ın cenazesi, memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.

Kudüs'te İsrail polisi tarafından öldürülen Şanlıurfalı imam Hasan Saklanan'ın (34) cenazesi, 23 gün süren diplomasi çalışmalarının ardından hava yolu ile memleketine getirildi. GAP Havalimanında ailesi tarafından teslim alınan cenaze, yüzlerce aracın katıldığı konvoyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cenaze, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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