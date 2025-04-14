Küçük kız kediye işkence yaptı, annesi gülerek kayda aldı

Polonya'da çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir video, hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti. Görüntülerde, 5 yaşındaki bir kız çocuğu evcil kedisi Kasper'ı arka ayaklarından tutarak defalarca havaya savuruyor. Bu sırada çığlık atan kedinin yaşadığı korku net şekilde görülüyor. En dikkat çekici detay ise, kızın annesi Grazyna Rogowska'nın bu anları gülerek videoya alması.

Anne Rogowska, videoyu TikTok hesabında paylaştı. Arka planda eğlenceli disko müziği çalarken, küçük kız önce kediyi bir top havuzuna fırlatıyor, ardından tekrar yakalayıp bu kez arka ayaklarından tutarak etrafında döndürmeye başlıyor. Kedinin acı içindeki sesi, izleyenlerin yüreğini sızlattı.

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından büyük tepki geldi. Kullanıcılar, Rogowska hakkında yasal işlem yapılmasını ve kedinin güvenliğinin sağlanmasını istedi. Tepkiler üzerine açıklama yapan anne, gelen eleştiriler yüzünden mağdur olduğunu iddia etti. "Hapse girebilirim, kızım da devlet korumasına alınabilir," diyerek ağladığını söyledi. Ancak kamuoyu bu açıklamaları ikna edici bulmadı.

Polonya polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı. Rogowska'nın 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi. Kedinin, vücudunda yapışkan kalıntıları ve kesilmiş tüyler bulunduğu için acil olarak bir barınağa alındığı açıklandı. Barınak yetkilileri, kedinin tedavi edildiğini ve artık güvende olduğunu belirtti. Olay, hayvana şiddete karşı yasal yaptırımların önemini bir kez daha gündeme getirdi.