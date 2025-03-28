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Kötü üslupla ekmek isteyen müşterisini vurdu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille yanından geçtiği Ersel Ş.'yi tabancayla vurarak yaralayan fırıncı Maşallah Ş., tutuklandı. Maşallah Ş.'nin ifadesinde, "Ersel benden kötü bir üslupla ekmek satın almak istedi. Yolda denk gelince ben de aracımın içinden ateş ettim" dediği öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde yürüyerek evine giden Ersel Ş., yanına yaklaşan araçtaki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Kötü üslupla ekmek isteyen müşterisini vurdu

BACAĞINA İSABET EDEN KURŞUNLA YARALANDI

Tabancayla 2 el açılan ateşte bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Ersel Ş. yere yığılırken, saldırganın bulunduğu araç hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ersel Ş., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kötü üslupla ekmek isteyen müşterisini vurdu

KÖTÜ ÜSLUPLA EKMEK İSTEDİĞİ İÇİN VURMUŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganın fırıncı Maşallah Ş. olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Ben fırın sahibiyim. Müşteri olarak gelen Ersel, benden kötü üslupla ekmek satın almak istedi. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma uzadı. Sonrasında uzaklaştı. Yolda denk gelince ben de aracımın içinden ateş ettim" dediği öğrenildi.

Kötü üslupla ekmek isteyen müşterisini vurdu

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Maşallah Ş., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kötü üslupla ekmek isteyen müşterisini vurdu

Kötü üslupla ekmek isteyen müşterisini vurdu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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