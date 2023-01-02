3 eşini de öldüren seri katille ilgili kan donduran detay! Sürekli sekreter ilanı veriyormuş

Manisa'da daha önce iki eşini de öldürmekten cezaevinde yatan ve Covid-19 tedbirleri nedeniyle tahliye edilen Necati A., üçüncü eşini öldürerek gömmek suçundan tutuklandı. Kadının gömüldüğü çukurun yanında kireç torbaları bulunurken, şahsın cinayetleri 19 arayla işlediği ortaya çıktı. Necati A.'nın ayrıca sosyal medya hesabından sürekli sekreter ilanı verdiği öğrenildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dini nikahlı eşini öldürdükten sonra metruk bir binanın girişine gömdüğü öne sürülen Necati A. gözaltına alındı. Necati A.'nın daha önce bir eşini bıçaklayarak, diğerini de ütüyle öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli Necati A.'nın 2 yıl önce Covid-19 tedbirlerinde cezaevinden tahliye edildiği ve yaklaşık 3 aydır Mutlu Menekşe ile dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı öğrenildi.

SIK SIK SEKRETER İLANI VERMİŞ

Necati A.'nın ayrıca sosyal medya hesabından sürekli sekreter ilanı verdiği ve 2 yıl gibi kısa bir sürede evine 20'ye yakın kadın aldığı ve hepsinin gördükleri şiddetten kaçtığı belirtildi.

KARISINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA GÖMMÜŞ

Öte yandan Necati A.'nın Mutlu Menekşe'yi 30 Aralık günü saat 15.00 sıralarında yaşadıkları kaçak binada öldürdükten sonra evlerinin yakınındaki kendilerine ait olan ve daha önceki eşlerini öldürdüğü metruk binanın tuvaletinin yanına kazdığı kuyuya gömdüğünü itiraf etmesinin ardından olay yerinde yapılan çalışmada talihsiz kadının cesedi bulundu. Başında darp izi bulunan Mutlu Menekşe'nin cesedinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi. Necati A.'nın Mutlu Menekşe'yi beton direk taşımak için kullanılan el arabasıyla 30 Aralık akşamı saat 22.00 sıralarında etrafta kimse olmadığı sırada taşıyarak kazdığı çukura gömdüğü tespit edildi. Çukurun hemen yanında şahsın ceset kokmasın diye getirdiği kireç torbaları ve cesedi taşıdığı el arabası bulunurken, Mutlu Menekşe'nin ölmeden önce yıkayarak evlerinin bahçesine astığı çamaşırların ise hala askıda olduğu görüldü.

ÖNCEKİ 2 EŞİNİ DE KATLETMİŞ

Necati A.'nın ilk eşi Emine A.'yı 1983 yılında bıçaklayarak, ikinci eşi Fatma A.'yı da 2003 yılında ütüyle öldürdüğü ortaya çıktı.