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Köpeklerin vatandaşa saldırıp parçaladığı ilçenin belediye başkanı sessizliğe büründü

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İstanbul Fatih'te başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası gözlerin çevrildiği Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

İstanbul'un Fatih ilçesinde başıboş sokak köpeği terörü yaşandı. Sümbül Efendi Mahallesi'ndeki boş arazide sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 40 yaşındaki Ayhan Özçelik isimli vatandaş hayatını kaybetti. Sokak köpeği sorunu uzun süredir gündemde olmasına rağmen hiçbir önlem almayan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın olay sonrası sessizliğe gömülmesi dikkatlerden kaçmadı.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI FARK ETTİ

Dün saat 04: 40 sıralarında meydana gelen olayda Ayhan Özçelik boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Özçelik'i gören belediye çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yaralanan Ayhan Özçelik İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Özçelik hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Köpeklerin vatandaşa saldırıp parçaladığı ilçenin belediye başkanı sessizliğe büründü

"VÜCUDUNDA ELBİSE BİLE KALMAMIŞ"

Özçelik'in cenazesi hastanede yapılan işlemlerin ardından Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumunda biten işlemlerinin ardından Özçelik'in cenazesi ailesi tarafından alındı. Adli Tıp Kurumu'ndan kardeşinin cenazesini teslim alan Burhan Özçelik, "Kardeşim dün saat 5-6 civarında Silivrikapı'ya gidiyor. Orada akrabalarımız var; kız kardeşlerim falan, hepsi oradalar. Büyük ihtimalle akşam orada kalıyor. Akli dengesi bazen yerinde olmuyor. Oradan geçerken 5-6 tane köpeğin saldırısına uğruyor. Boğazı ve kafası parçalanıyor. Vücudunda elbise bile kalmamış" sözleriyle vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Köpeklerin vatandaşa saldırıp parçaladığı ilçenin belediye başkanı sessizliğe büründüFatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan

BAŞKAN SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Yürek burkan olay sonrası gözlerin çevrildiği Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise adeta sessizliğe gömüldü. Başıboş köpek sorunu uzun süredir gündemdeyken herhangi bir adım atmayan Turan, vatandaş hayatını kaybettikten sonra bu sabah ekipleri bölgeye göndererek köpekleri toplattı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (28)

BOZKURTLAR ÖLMEZ:

Yasa çıktığı halde uygulamayıp bir insanın ölümüne sebep olduğu için hemen tutuklanmalı.

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17
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someone:

sorumlular cezalandırılmalı. ölenin yakınları da belediyeye yüklü tazminat davası açmalı

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8
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Mehmet Yarba:

Eğer o köpeklerin yemek ve su ihtiyacını giderseydin hem o vatandaş canından olmayacaktı hem sen zor durumda kalmayacaktın ! Ey belediyeler, sokak hayvanlarının yeme ve içme ihtiyacını ne zaman karşılaşacaksınız?!

34
322
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Abdullah Dökmeci:

Bekleyin bekleyin biraz daha bekleyin birkaç aile ocağı daha sönsün artık ne kadar vijdan duygusu varsa !!!

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Bilirkişi:

İnsanlar , çocuklar, yaşlılar köpeklere yem olsa bile hayvanseverlerin sesi çıkmaz. Allah insanları hayvanlardan üstün ve öcelikli konuma koymuş her zaman önce insan hayatı gelir.

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Faruk Tokgöz:

Türkiyenin genel sorunu bu Yasalar var ama uygulama yok her konuda bu böyle!! Ülke Sahipsiz !!

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Mahir Adali:

Koskoca bir ülkenin sokak köpeklerine henüz bu zaman a kadar bir cözüm bulamamasi nekadar aci bir durum.Sokak köpeklerinin insan öldürmesi Afrikada bile yasanmiyor.

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Mister No:

iç işleri bakanlığı bu belediye başkanı hakkında derhal işlem başlatmalı. Yeni çıkan kanun gereği de yapılmalı. Bu kanuna muhalefet eden her şeye muhalefetçiler de çıkıp nasıl bir salvo yapacak gözlenmeli ve suratlarına bu ve buna benzer olaylar vurulmalı. Hele o mecliste daha önce canı yanan kişilere hakaret edip üstüne yürüyenler de halk içine çıkartılıp meydanlarda açıklama yaptırmalı. halk zaten gereğini yapar. sokak köpekleri konusunda itlaf mı yoksa barınak mı konusunda referandum olmalı.

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Dağıstan:

Hayvan hakları savunucuları bu duruma ne der , bekliyoruz...

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Erdal Adil:

o hayvanseverler nerede ????

98
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