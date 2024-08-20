Köpeklerin vatandaşa saldırıp parçaladığı ilçenin belediye başkanı sessizliğe büründü

İstanbul'un Fatih ilçesinde başıboş sokak köpeği terörü yaşandı. Sümbül Efendi Mahallesi'ndeki boş arazide sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 40 yaşındaki Ayhan Özçelik isimli vatandaş hayatını kaybetti. Sokak köpeği sorunu uzun süredir gündemde olmasına rağmen hiçbir önlem almayan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın olay sonrası sessizliğe gömülmesi dikkatlerden kaçmadı.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI FARK ETTİ

Dün saat 04: 40 sıralarında meydana gelen olayda Ayhan Özçelik boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Özçelik'i gören belediye çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yaralanan Ayhan Özçelik İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Özçelik hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"VÜCUDUNDA ELBİSE BİLE KALMAMIŞ"

Özçelik'in cenazesi hastanede yapılan işlemlerin ardından Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumunda biten işlemlerinin ardından Özçelik'in cenazesi ailesi tarafından alındı. Adli Tıp Kurumu'ndan kardeşinin cenazesini teslim alan Burhan Özçelik, "Kardeşim dün saat 5-6 civarında Silivrikapı'ya gidiyor. Orada akrabalarımız var; kız kardeşlerim falan, hepsi oradalar. Büyük ihtimalle akşam orada kalıyor. Akli dengesi bazen yerinde olmuyor. Oradan geçerken 5-6 tane köpeğin saldırısına uğruyor. Boğazı ve kafası parçalanıyor. Vücudunda elbise bile kalmamış" sözleriyle vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan

BAŞKAN SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Yürek burkan olay sonrası gözlerin çevrildiği Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise adeta sessizliğe gömüldü. Başıboş köpek sorunu uzun süredir gündemdeyken herhangi bir adım atmayan Turan, vatandaş hayatını kaybettikten sonra bu sabah ekipleri bölgeye göndererek köpekleri toplattı.