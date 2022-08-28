Köpeklerin saldırısından Umut'u kurtaran sağlık çalışanı konuştu: "Biz gelmesek o çocuğu muhtemelen öldürebilirlerdi"

KONYA Konya'nın Ereğli ilçesinde oyun oynamak için arkadaşlarının yanına giden ve sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Umut Ünlü ağır yaralandı. Köpeklerden küçük çocuğu kurtaran sağlık çalışanı Yasin Mehmet Eryılmaz, "Sesi duyup da koşmamız inanılmaz. Çocuğu Allah annesine, babasına bağışladı. Çünkü biz gelmesek o çocuğu muhtemelen öldürebilirlerdi" dedi.

Olay, 23 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinden çıkıp arkadaşlarının yanına giden ilkokul 3. sınıf öğrencisi Umut Ünlü, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Umut Ünlü'ye köpeklerin saldırdığını fark eden bir kadın oğluyla birlikte çocuğu kurtardı. Vücudunun birçok yerinden köpekler tarafından ısırılan 8 yaşındaki Umut Ünlü'ye ilk müdahale olay yeri yakınlarında evi bulunan sağlık çalışanı Yasin Mehmet Eryılmaz tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Umut Ünlü, buradaki müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan 8 yaşındaki Umut Ünlü, 3 günlük tedavisinin ardından gözlerini açtı.

"Köpekler çocuğu parçalıyorlardı"

Köpeklerden küçük çocuğu kurtaran sağlık çalışanı Yasin Mehmet Eryılmaz, "Benim evim yolun karşısında. Orada hayvanlara yonca atıyordum. Bir grup köpeğin bağırmasını, sesini duydum. Baktım bu tarafa ama yola bir şarjlı yanaştı. Baktı bu tarafa ve geri döndü gitti. Ben umursamadım. Annem ana yüreği biraz da hissetmiş herhalde çocuğa bir şey olduğunu, sesini duymuş sanırım. O gelmiş ona karşı yola kadar gelmiş. Yasin koş dedi bana ben hemen koştum, elimde dirgen vardı. Buraya kadar geldim. 5 - 6 tane köpek burada çocuğu parçalıyorlardı, resmen yiyorlardı çocuğu hemen müdahale ettim. Hoşt falan dedim saldırdım üzerlerine dönüp gittiler. Mısır tarlasının içine kadar kaçtılar" dedi.

"Sağlık ekipleri gelene kadar elimizden geldiği kadar müdahale etmeye çalıştık"

8 yaşındaki Umut Ünlü'ye yardım ettikten sonra kafasında büyük bir kesi olduğunu anlatan Yasin Mehmet Eryılmaz, "Kafasında çok büyük bir kesi vardı, bayağı bir geniş. Boynunda falan izler vardı. Köpekler dişlerini geçirmiş delikler vardı. Sırtında, kalçasında, bacaklarında her tarafında diş izleri vardı. Bizim oradan buraya gelmemiz iki dakikayı falan bulmuştur. İki dakika içinde yani o köpekler çocuğu kaç defa ısırdı, kaç defa parçaladı. Beş altı tane köpek ve küçük değildi, koca koca köpeklerdi, çoban köpeği gibi. Ben hemen gömleği çıkardım çocuğun kafasında kanayan yere bastım. Anneme dedim sen burada çocuğun kafasına bas, çünkü çocuğun bilinci böyle gelip gidiyordu. Kan kaybetmişti. Hemen gittim evden serum getirdim. Damar yolu açtım ve 112 sağlık ekipleri gelene kadar bu çocuğa elimizden geldiği kadar müdahale etmeye çalıştık. Yoğun bakımda yattı şu anda durum iyiymiş. İnşallah bir şey olmaz" şeklinde konuştu.

"Biz gelmesek o çocuğu muhtemelen öldürebilirlerdi"

Umut'a yardıma gelmemeleri halinde daha kötü olacağını belirten Eryılmaz, "Ben 20 -30 yıldır buradayım. Ufak tefek ısırma olayları oluyor. Çocukluğumdan beri hatırlıyorum böyle başımıza gelen şeyleri. Ama bu şekilde böyle 5-6 köpeğin bir çocuğu neredeyse yiyecekmiş gibi yani bu şekilde olay başımıza gelmedi. İnşallah bundan sonra da gelmez. Annem o olayın şokuyla kadın sinir krizi gibi kendinde değildi, bağırıyordu sürekli feryat ediyordu. Yanıma da ilk fırsatta yanaşamadı o sesi duyup da koşup gelip o manzarayı gördükten sonra. Sağlıkçı olduğum halde çok kazalarla, ölüm olayları gördüğüm halde beni bile derinden etkilemişti. Sesi duyup da koşmamız inanılmaz. Çocuğu Allah annesine, babasına bağışladı. Çünkü biz gelmesek o çocuğu muhtemelen öldürebilirlerdi" diye konuştu.

"Durumu daha iyiye gidiyor inşallah"

Köpekler tarafından ağır yaralanan Umut'un babası Durmuş Ünlü, "Ben çalışmaya gitmiştim. Evde yoktum. Umut da camiden abisiyle beraber geliyor. Annesinin yanına gelip, çıkıyor. Daha sonra Umut annesinin yanından ayrıldıktan sonra eve geliyor. Evde bir su içiyor. Oradan da arkadaşın yanına gitmek istiyor herhalde. Giderken dört tane köpek bir şekilde kıstırmış, yatırmış çocuğu. Altında kalmış çocuk. Bağırıyor anne diye. Tesadüf komşu oradan sesleri duyuyor. Geliyor bakıyor ki dört tane köpek çocuğu parçalıyor. Kurtarma şansı yok bir kadın, dört köpeğe karşı sonra oğlunu çağırıyor. Oğluyla bir şekilde çocuğu kurtarıyorlar. Orada oğlu sağlıkçı olduğu için evden gidiyor bir serum getiriyor. Serum takıp ilk müdahaleyi yapmış. Çocuğu ambulansa bindirince beni arıyorlar oğluna köpek saldırdı diye. Ambulansa bindirip hastaneye götürüyoruz. Hastanede bakıyorum ki çocuk orada yani her tarafı parçalanmış ve yara içinde. Orada ilk müdahale yapılıyor. Sonra Konya Şehir Hastanesi sevki yapılıyor. Götürdük orada saat beşe kadar acilde müdahaleler yapılıyor. Daha sonra yoğun bakıma alınıyor. Salı gününden Cuma gününe kadar yoğun bakımda bilinci kapalı şekilde yattı. Dün açılmıştı, bugün daha da yerine geldi. Daha yeni yanından geldik, gördük. Durumu daha iyiye gidiyor. İnşallah daha başka sıkıntı olmayacak ilerleyen günlerde elimize alacağız oğlumuzu" şeklinde konuştu.