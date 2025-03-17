Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı mahallede değişen bir şey yok

Konya'nın Karatay ilçesi Başak Mahallesi'nde, 7 Mart 2025'te 2 yaşındaki Suriye uyruklu Rana El Selci'nin başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bölge tekrar görüntülendi.

İLÇEDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Karatay Belediyesi, olay sonrası 2 bin 500'e yakın köpeğin toplandığını ve sokak köpeklerinin sayısının azaldığını açıklamıştı. Ancak bölgeden gelen son görüntülerde mahallede hâlâ başıboş köpeklerin dolaştığı görüldü. Durumdan tedirgin olan bölge sakinleri yetkililerden daha etkili önlemler alınmasını talep ediyor.

BAŞKAN KILCA SOSYAL MEDYADA ESİP GÜRLÜYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, konuyla ilgili açıklamasında "Acımız büyük. Aslında konunun buralara gelmemesi için uzun süredir seferber şekilde toplama yapıyoruz. Her türlü engelleme girişimine, çalışanlarımıza olan saldırılara rağmen gece gündüz demeden toplama yapıyoruz" ifadelerine yer vermişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "HİÇBİR İZAHI OLAMAZ" DEMİŞTİ

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Böyle bir vahşetin 2025 Türkiye'sinde yaşanmasının hiçbir izahı olamaz" diyerek şu açıklamayı yapmıştı: "Dün akşam Konya'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu vefat eden 2 yaşındaki Rana evladımıza Allah'tan rahmet diliyor; kederli ailesine, özellikle acılı annesine, babasına Rabb'imden sabır niyaz ediyorum. Muhalefetin ve çeteleşmiş kimi yapıların tüm engellemelerine rağmen başıboş köpek sorununu çözmek amacıyla Ağustos ayında çıkardığımız yasanın uygulanmasını temin için kararlı adımlar atıyoruz. Ancak tedbir alınmadıkça büyüyen bu sorunun çözümü noktasında muhalif-iktidar fark etmeksizin tüm yerel yönetimlerin el birliği içinde çalışması gerekiyor. Maalesef muhalefet cenahında yasaya karşı direnç hâlen devam ediyor. İnşallah bunun da üstesinden gelecek, anaların öpüp koklamaya doyamadığı ciğerparelerinin sahipsiz köpekler tarafından katledilmesinin önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapılmasını temin edeceğiz. Hepimizin yüreğini dağlayan dünkü olayla ilgili başsavcılığımız soruşturma başlatmış, ayrıca mülkiye müfettişlerimiz görevlendirilmiştir. Rana yavrumuza bir kez daha yüce Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum."