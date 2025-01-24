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Konya'da zincirleme kaza! Yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

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Konya'da yol kenarında park halindeki bir tıra kamyon çarptı. Arkadan gelen bir yolcu otobüsü de duramayarak kamyona çarptı. Meydana gelen kazada yolcu otobüsünde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Konya'da park halindeki tıra çarpan kamyon ile yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.

Konya'da zincirleme kaza! Yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

ZİNCİRLEME KAZA

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 APA 376 plakalı kamyon, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Ilgın ilçesi girişinde yol kenarına park edilen 42 BAG 845 plakalı tıra çarptı. Bu sırada Özkaymak firmasına ait 42 TC 903 plakalı yolcu otobüsü de kamyona arkadan çarptı.

Konya'da zincirleme kaza! Yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

2 ÖLÜ, 18 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre yolcu otobüsündeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Konya'da zincirleme kaza! Yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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