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Konya'da çöken binadan iki kişinin kurtarılma anları kamerada

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Konya'da dün akşam saatlerinde 3 katlı bina çöktü. Enkazdan üç kişi sağ olarak kurtarılırken, kalan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Enkazdan kurtarılan iki kişinin AFAD tarafından kurtarılma anları ise kamera tarafından kaydedildi. Suriyeli olduğu belirlenen enkaz altındaki şahsın AFAD görevlisine ilk sözünün "Hoş geldin ağabey" olması dikkat çekti.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde dün akşam saat 20.00 civarında 3 katlı bir bina çöktü.

Çöken binada olay yerine gelen ekiplerin saatler süren çalışmaları sonucu üç kişi sağ olarak kurtarılırken, kalan iki kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin enkazdan 5 saat sonra sağ olarak kurtarılan ve Suriyeli oldukları belirlenen Muhammed Cedan (24) ve Halid El Cedan'a (55) ulaştıkları andaki mutluluk ve sevinçleri ise kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

MORAL VERMEYE ÇALIŞTI

Enkaz altındakilerden birinin elini görüp tutan arama kurtarma ekibi, "Eli tuttum eli. Allah'ın izniyle seni çıkartacağım. Hiç canını sıkma tamam mı?" diyerek moral vermeye çalıştı. AFAD görevlisi ardından diğer kazazedeyi görünce de "O merhaba dostum. Maşallah. Allah'ın izniyle bendesin, sıkıntı yok" diye onu da telkin edip su verdi.

ENKAZ ALTINDA "HOŞ GELDİN AĞABEY" DEDİ

Bu arada moloz yığınları arasındaki Suriyeli kazazede AFAD görevlisine sakin bir sesle, "Hoş geldin ağabey" diye seslendikten sonra gülümsedi. Kurtarma görevlisi su uzattığı kazazedelere fazla içmemeleri konusunda da uyarıda bulundu.

Çöken binada ekiplerin hummalı çalışmaları devam ediyor.

Konya'da çöken binadan iki kişinin kurtarılma anları kamerada
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFLOZOF:

Artık gönderseniz Suriyeli leri

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