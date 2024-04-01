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Kontrolden çıkan İETT otobüsü, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı

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İstanbul Beyoğlu'nda bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Olay anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansırken, otobüsün içindeki yolcular ve çevredekiler neye uğradığını şaşırdı.

İETT OTOBÜSÜ YAYALARIN ARASINA DALDI

İstanbul'da seyir halindeki bir İETT otobüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan araç, olacaklardan habersiz yürüyen yayaların arasına daldı. Çarpmanın şiddetiyle 2 vatandaş etrafa savrularak yaralandı. Olayı görenler hemen kazazedelerin yardımına koşarak sağlık ekiplerine de haber verdi.

Kontrolden çıkan İETT otobüsü, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı

FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada otobüsün içindeki yolcular olayın şokuyla araçtan inerek olan biteni anlamaya çalıştı. Çevredekiler, otobüsün altında ezilen birinin olup olmadığını kontrol etmek için aracın altına baktı. 2 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken İETT otobüsünün çekilmesi için çalışma başlatıldı. Feci kazadan geriye çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına takılan bu görüntüler kaldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kontrolden çıkan İETT otobüsü, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı

Kontrolden çıkan İETT otobüsü, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı

Kontrolden çıkan İETT otobüsü, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı

Kontrolden çıkan İETT otobüsü, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

İstanbul İETT Güvenlik Kaza 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

Ercan cıftcı:

BİZ TOPLUM OLARAK NEDEN HEP AYNI HATAYI YAPIYORUZ?

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Kadir Tokay:

O otobüsü kullananın, başka bir şeyle uğraştığı veya uyuduğu için o kazayı yaptığına yemin edebilirim ama ispatlayamam. Ama belki video kaydı varsa ispatlayabilirim de.

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Slappingnoob:

video da adami goren var mi o adam insallah kurtumustur

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