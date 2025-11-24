Haberler

Köln Bonn Havalimanı'nda Yolcular Acil Çıkış Kapısını Kırarak Piste Daldı

Güncelleme:
Almanya'nın Köln Bonn Havalimanı'nda, uçağa yetişmek için acil çıkış kapısının camını kırarak piste giren 2 Rumen yolcu gözaltına alındı. Yolcuların bu tehlikeli girişimi, havalimanında paniğe neden oldu.

Almanya'nın batısındaki Köln Bonn Havalimanı'nda kaçırdıkları uçağa binebilmek için acil çıkış kapısının camını kırarak, piste dalan 2 Rumen yolcu, gözaltına alındı.

Almanya'nın batısındaki havalimanında yolcuların tehlikeli girişimi paniğe yol açtı. Alman medyasında yer alan haberlere göre, 2 Rumen yolcu, cuma günü yerel saat ile 21.30'da Köln Bonn Havalimanı'ndan Romanya'nın başkenti Bükreş'e giden Wizz Air Havayolları'na ait uçağa binmekte geç kaldı. Son çağrının yapılıp, tüm yolcuların uçağa binmesi ve görevlilerin ayrılması sonrası bekleme salonuna gelen 2 yolcu, uçağa binebilmek için acil çıkış kapısının camını kırdı. Piste giren 28 ve 47 yaşındaki yolcular, kapıları kapalı ve motorları çalışır vaziyetteki uçağa binmeye çalıştı. Olaya anında müdahale eden güvenlik güçleri şahısları gözaltına aldı. Polis, "Söz konusu kişiler hakkında havalimanı pistine izinsiz girişten cezai işlem başlatıldı, havacılık güvenliği yasasının ihlalinden de soruşturma başlatıldı" açıklamasında bulundu.

Yaşanan olay havalimanında görevli bir personel tarafından kayda alınırken, yolcuların pistte hareket etmek üzere olan uçağa doğru koştuğu anlar, hem güvenlik zaafı hem de yolcuların hayatlarını tehlikeye atma girişimi nedeniyle ülkenin önemli gündem başlıkları arasına girdi. - KÖLN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
