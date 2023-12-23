Tır sürücüsünü rehin alıp Bakan Yerlikaya ile görüşmek istedi

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi, tır şoförünü rehin aldı. Ekiplerin şahsı ikna çalışmaları sürüyor. Şahıs kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi.

TIR SÜRÜCÜSÜNÜ REHİN ALDI

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde bir kişi, tırın içerisinde sürücüyü rehin aldı. Polis ve jandarma, Körfez Sevindikli mevkiinde yolu keserek trafiği durdurdu.

BAKAN YERLİKAYA İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi. Şahsı ikna çabaları devam ederken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Şahıs ayrıca sosyal medya hesabından da canlı yayın açtı.