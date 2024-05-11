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Husumetli suç örgütleri "Mahzen" ile çökertildi! 60 şüpheliye gözaltı

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İstanbul merkezli 2 ilde ve Kocaeli merkezli 5 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda toplam 60 şüpheli yakalanırken adreslerde çok sayıda suç aleti ele geçirildi.

Türkiye genelinde organize suç örgütlerine yönelik kararlı operasyonlar sürüyor. Son olarak İstanbul ve Kocaeli merkezli olmak üzere toplam 7 ilde 3 ayrı örgüte operasyon düzenlendi. Çökertilen örgütlerden ikisinin birbirleriyle husumetli olduğu öğrenilirken 60 şüpheli ise kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul ve İzmir'de elebaşılığını Numan Karakoç'un ve cezaevinde olan Hakan Akdoğan'ın yaptığı husumetli 2 ayrı suç örgütüne yönelik "Mahzen-42" operasyonları düzenlendi.

Husumetli suç örgütleri 'Mahzen' ile çökertildi! 60 şüpheliye gözaltı

SUÇ DOSYALARI BİR HAYLİ KABARIK

Operasyonlara elebaşı Numan Karakoç'un da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ise, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Husumetli suç örgütleri 'Mahzen' ile çökertildi! 60 şüpheliye gözaltı

SİLAHLAR VE UYUŞTURUCUYA EL KONULDU

Operasyonlar sonucu 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Husumetli suç örgütleri 'Mahzen' ile çökertildi! 60 şüpheliye gözaltı

KOCAELİ MERKEZLİ 5 İLDE OPERASYON

Bir diğer operasyonun adresi ise Kocaeli oldu. "Mahzen-43" operasyonları kapsamında İstanbul, Tekirdağ, Bitlis ve Aksaray olmak üzere 5 ilde harekete geçildi. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, rüşvet, yağma ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Baskınlarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişeğe el konuldu. 27 şüpheli ise yakalandı.

Husumetli suç örgütleri 'Mahzen' ile çökertildi! 60 şüpheliye gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon İstanbul Kocaeli Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Fırat Günay:

Maşallah bir önceki arkadaş enkaz devretmiş operasyonlara numara yetişmiyor. Bir sonrakine enkaz devretmek her alanda rekora koşuyor.

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Murat Celik:

Ferhat Günay millet Neyin peşinde sen neyin peşindesin

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Fırat Günay:

Birşeyin peşinde değilim iki bakan arasındaki görevini yapmayı vurguladım. Sen neyin peşindesin kanunsuzluk görmezden gelinsin mi istiyorsun??

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Aras Yılmaz:

Suç işleri bakanının eserleri.Ali beyin işi zor temizle temizle bitmez bu pislik.

18
3
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Murat Celik:

adamlar Hem suçlu hem lüks hayat yaşıyorlar bir evde 9 kişi 10 kişi

15
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Ali Tokgönül:

İşletme fakültesi bitirmiş bir kişiyi İÇ İŞLERİ bakanı yaparsanız , liyakati fasafiso sayarsanız olacağı bu olur . Maalesef bir kamyon dolusu suç örgüyü türer tabi ki .

7
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fahrettin kılınç:

Murat Çelik anlamak isteyene anlatmış adam.demiski Yerlikaya geldikten sonra operasyonlara rakam yetmiyor sayısı çok fazla önceden niye yapılmıyordu diyor Fırat sende açıklama yap bazıları anlamıyor

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Güray Dilli :

Salıverilen Hizbullahçılar gibi devletten tazminat isterlerse şaşırmam

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Eriş Ersoy:

Suriyeliler bile evde bu kadar kalabalık değil

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Zekı Bulut:

Yıllardır bu gibi orgutler insan oldurup yaralama gasp her turlu insanlık dışı olay gerceklestırıyorlar bunu yapmak en buyuk teröristlık yapmak degil mı bide bunları koruyup kollamak torore yardım yataklık etmek degil mı yoksa bu yardım yataklık yapanlar görevli oldukları İcin suc sayılmıyor mu

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