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Kocaeli'de Çocuklar Arasında Yaşanan Şiddet Olayı

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Kocaeli'de 9 yaşındaki bir çocuk, 38 yaşındaki bir adam tarafından sokak ortasında dövüldü. Olay, 8 yaşındaki oğluna tokat atan çocuğun babasının şiddet uygulaması sonucu gerçekleşti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı ve çocuk yaşadığı korkuyu ifade etti.

Kocaeli'de bir kişinin, 8 yaşındaki oğluna tokat atan 9 yaşındaki çocuğa sokak ortasında şiddet uyguladığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Gözyaşlarıyla yaşananları anlatan çocuk, "Kendimi kötü hissediyorum. Arkadaşlar arasında kavga olurdu ancak 38 yaşındaki adamın beni dövmesi çok değişik bir şey. Annem babam bile beni dövmedi. O adam ne hakla bana vuruyor?" dedi.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.B., 2'nci sınıfa giden oğluna tokat attığı gerekçesiyle 9 yaşındaki B. Kurt'u sokak ortasında durdurdu. B. Kurt'a oğluna neden tokat attığını soran K.B., ardından kendisi çocuğa tokat atarak şiddet uyguladı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı. Yaşadıkları karşısında korku dolu anlar yaşayan 9 yaşındaki çocuk, olayı ailesine de anlatamadı. Yaşananları B.'nin arkadaşının annesinden öğrenen aile, K.B.'den şikayetçi oldu.

"Oğlumu tokatlayarak tehdit etmiş"

Yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunan B.'nin annesi Hatice Kurt, "Oğlum okuldan gelirken ikinci sınıftaki bir öğrenciyle münakaşa yaşamış. Tartışma sonucu oğlum, çocuğun küfür etmesi sebebiyle kendisine tokat atmış. Ertesi gün çocuğun babası, oğlumu ve arkadaşını yolda durdurmuş. 'Neden benim oğluma vurdunuz, siz eşkıya mısınız?' diye tokat atmış ve tehdit etmiş. 'Velinizde gelsin, onun kafasını da kırarım. Bir daha böyle bir şey yaparsanız sizi şiddetli şekilde döverim. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz?' diye tehditlerde bulunmuş. Oğlum ister istemez psikolojik olarak etkilenmiş ve arkadaşıyla bahçelerinde ağlamış. Oğlum korktuğu için durumu bana söylemedi. Olayı arkadaşımın annesinden öğrendim" dedi.

"Oğlumun yaptığının arkasında değilim ama yetişkin biri de bu şekilde yapamaz"

B.'nin olay sebebiyle korktuğunu ifade eden Hatice Kurt, "Hiçbir kişinin, kimsenin çocuğuna bu şekilde müdahale etmeye hakkı yok. Tabii ki de uyarma hakkına sahipsin, gerekirse okula, aileye gelip şikayette bulunabilirsin. Bunun önlemini almaya biz de çalışırız. Ben çocuğumun yaptığının arkasında değilim. Tabii ki ben kendisini de uyardım, asla vuramaz. Ancak yetişkin biri de bu şekilde çocuğa müdahale edemez. Buna hakkı yok. Şikayette bulunduk. K.B.'de yasal yollardan hakkını arayabilirdi ama bunu seçmeyerek bir nevi eşkıyalığa soyundu. Çocuğa, 'Eşkıya mısın?' derken asıl eşkıyalığı kendisi yaptı. Çocuklar arasında olabilecek bir şey. Yine konuşur, anlaşırlar. Büyüklerin buna müdahale etmesini biz kabul etmiyoruz. Oğlum korktuğu için okula gitmekten çekiniyor. Büyük bir insanın 9 yaşındaki bir çocuğa güç gösterisinde bulunmasını ben mantık dışı buluyorum. Üstüne titrediğimiz çocuğu dövmesine hakkı yok" şeklinde konuştu.

"Adam 38 yaşında ben 9 yaşındayım"

9 yaşındaki B. ise arkadaşlarıyla şakalaştığı sırada 2. sınıfa giden bir öğrencinin kendisine küfür ettiğini ve olayın bu şekilde başladığını söyleyerek, "Ben de 'Küfür etme yoksa sana vururum' dedi. 'Yapamazsın, acımaz ki' dedi. Bir kez yanağına dokundum. Diğer gün babası geldi. 'Siz eşkıya mısınız, niye çocuğu dövdünüz?' dedi ve bana vurdu. Adam 38 yaşında ben 9 yaşındayım. Arkadaşımı da silkeledi. İkimizi tehdit etti. Daha sonra ikinci kez şiddetli şekilde vurdu ve başımı sıktı. Ondan sonra bir abla geldi, bizi kurtarmaya çalıştı, adam 'Velisi gelsin onun da kafasını kırarım' dedi. Abla bizi aldı ve götürdü. Okula korkuyla koşarak gidiyorum. Korktuğum için olayı anneme söyleyemedim. O günden bugüne çok zorluk çekiyorum" diye konuştu.

"38 yaşındaki adamın beni dövmesi çok değişik bir şey"

Konuşma sırasında gözyaşlarına hakim olamayan B., "Kendimi kötü hissediyorum. Arkadaşlar arasında kavga olurdu ancak 38 yaşındaki adamın beni dövmesi çok değişik bir şey. Annem babam bile beni dövmedi. O adam ne hakla bana vuruyor?" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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