Kocaeli'de Babaya Çocuklarının Önünde Tokat Atan Cip Sürücüsü Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cip sürücüsünün, çocuklarının gözü önünde bir babaya tokat atarak infiale sebep olduğu olaya mahalle sakinleri tepki gösterdi. Bir mahalle sakini, "Böyle insanları toplumda barındırmak istemiyoruz, ayıklamamız lazım" derken, bir diğeri ise "Çocuğun yanında babasına vurulması, o çocuğun hayatında derin izler bırakır" ifadesini kullandı.

Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba, süratli şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı. Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti. Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden sürücü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat attı.

Olayın medyada yer bulması sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da talimatıyla polis ekipleri harekete geçti. İsminin O.C. olduğu öğrenilen şüpheli, polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.

"Kayıtlara baktığımızda araç çok hızlı geçiyordu, arkasından toz kalkıyordu"

Yaşanan duruma tepki gösteren mahalle sakini Mustafa Bal, "Olay esnasında burada değildim, bitişine denk geldim. Veliler, bir şahsın babaya, çocuğunun yanında vurduğunu söylediler. Binamda olan kamera kayıtlarını hemen çıkararak polislere teslim etim. Çocuklar bizim en önemli değerlerimiz. Kayıtlara baktığımızda araç çok hızlı geçiyordu, arkasından toz kalkıyor, yan taraftaki ağacın yaprakları bile sallanıyordu. Maalesef bölgemizde hızlı araçlar çok oluyor. Alkol alan sürücüler de fazla. Denetim yapılıyor ama daha sık denetim olmalı. Çünkü burası öğrencilerin yoğun olarak kullandığı bir güzergah. Çevremizde üç okul var. Çocuklar ve velileri bu yolu sık sık kullanıyor. Bu nedenle güvenlik çok önemli" dedi.

"Çocukların çantasını bile kendi taşıyan, örnek bir babaydı"

Yaşananların yanlış olduğunu söyleyen Bal, "Ben de iki çocuk babasıyım. Eğer o olay benim yanımda yaşansaydı ne yapardım bilmiyorum. O an için en doğru olan, kamera kayıtlarını emniyetle paylaşmaktı. Çok üzgünüm. Böyle şeylerin ülkemizde değil, dünyada bile bir daha yaşanmasını istemiyorum. Baba da gerçekten çok sakin kaldı. Normalde sakin durulması gereken bir durum değildi ama baba çok olgun davrandı. Çocukların çantasını bile kendi taşıyan, örnek bir babaydı. Hiçbir babaya, hele çocuğunun yanında el kalkmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Çocuğun yanında babasına vurulması, o çocuğun bundan sonraki yaşantısında derin izler bırakır"

Duruma tepki gösteren bir diğer mahalle sakini Abdullah Kurt, "Dayak olayını öğleden sonra sosyal medyadan gördüm. Görünce zaten o anlık tepkilerimiz oluştu ve direkt kaymakamlık, valilik ve emniyet müdürümüzle iletişime geçtik. Sağ olsunlar, çok kısa süre içinde acil reaksiyon aldılar. Mahallemize kadar geldiler, emniyet güçlerimiz çok yakından ilgilendiler. Şüpheli de yakalanmış. Bu tür şeyler kimliğimize, kültürümüze yakışmayan şeyler. Hiç istemediğimiz olaylar. Savaş hukukunda bile çocuk ve kadın söz konusu olduğunda farklı bir koruma vardır. Çocuğun yanında babasına vurulması, o çocuğun bundan sonraki yaşantısında derin izler bırakır. Babanın da çocuğunun yanında yaşayacağı psikoloji çok ağırdır. 81 milyonun olaya şahit olması ve Türk insanının sahip çıkması bizi ayrıca gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

"Böyle insanları toplumda barındırmak istemiyoruz, bunları ayıklamamız lazım"

Bu tip şiddet olaylarının yaşanmasını istemediğini aktaran Kurt, "Böyle insanları toplumda barındırmak istemiyoruz, bunları ayıklamamız lazım. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Aileden başlayarak çocuklara küçük yaşta bu eğitimleri, kültürü vermemiz şart. Olacaksa da bunu minimize etmemiz gerekiyor. Dünden beri gerçekten çok üzgünüz. O babanın yerine kendimizi, o çocuğun yerine kendi çocuğumuzu koyuyoruz. Bunlar toplumumuza hiç yakışmayan şeyler. Umarım adalet de gereğini yapacaktır. Adalet Bakanımız bile bu konuda tweet attı, sağ olsun. Özellikle Gebze Kaymakamımız, Gebze Emniyet Müdürümüz ve polis teşkilatımız çok yakından ilgilendiler. Burada sabaha kadar 5-6 araç sürekli devriye attı. Ben bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. İnşallah bu olaylar son bulur. Başka bir temennimiz yok. Acı şeyler, gerçekten üzgünüz. Türk milletine de ayrıca teşekkür ediyorum; gösterilen duyarlılık, bu olaya sahip çıkış çok önemliydi. Millet olduğumuzu bir kez daha kanıtlamış olduk" dedi. - KOCAELİ