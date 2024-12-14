Kocaeli'nde üç servis aracı trafikte çocuklu aileye dehşeti yaşattı

Kocaeli'nde üç servis aracı trafikte terör estirdi. Seyir halinde yaşanan dehşet anları yürekleri ağza getirdi.

ÜÇ SERVİS ARACI OTOMOBİLİ SIKIŞTIRDI

İçinde bir çocuğun da bulunduğu otomobil, yolda ilerlerden üç servis aracının şoförleri tarafından sıkıştırıldı. Otomobildeki aile korku dolu anlar yaşarken, çocuk yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

O ANLAR KAMERADA

Servis araçlarının otomobili üç koldan sıkıştırdığı ve araçta bulunan çocuğun korku içinde bağırışları cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde yer aldı. Görüntülerde çocuğun, "Ağabey ne yapıyor? Ağabey sıkıştırıyor. Öleceğiz. Üç kişiler üç." diye bağırdığı ve şoför koltuğunda oturan kişinin, "Ben tır şoförüyüm. Vurmayacağım." dediği duyuldu. Görüntüler, ailenin yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi.