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Kocaeli'nde üç servis aracı trafikte çocuklu aileye dehşeti yaşattı

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Kocaeli'nde üç servis aracı seyir halindeki otomobili yol boyu sıkıştırarak çocuklu aileye kabusu yaşattı. Cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan görüntülerde, otomobildeki çocuğun korku içinde "Ağabey üç kişiler üç. Öleceğiz." diye bağırdığı duyuldu.

Kocaeli'nde üç servis aracı trafikte terör estirdi. Seyir halinde yaşanan dehşet anları yürekleri ağza getirdi.

ÜÇ SERVİS ARACI OTOMOBİLİ SIKIŞTIRDI

İçinde bir çocuğun da bulunduğu otomobil, yolda ilerlerden üç servis aracının şoförleri tarafından sıkıştırıldı. Otomobildeki aile korku dolu anlar yaşarken, çocuk yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Kocaeli'nde üç servis aracı aileye trafikte dehşeti yaşattı

O ANLAR KAMERADA

Servis araçlarının otomobili üç koldan sıkıştırdığı ve araçta bulunan çocuğun korku içinde bağırışları cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde yer aldı. Görüntülerde çocuğun, "Ağabey ne yapıyor? Ağabey sıkıştırıyor. Öleceğiz. Üç kişiler üç." diye bağırdığı ve şoför koltuğunda oturan kişinin, "Ben tır şoförüyüm. Vurmayacağım." dediği duyuldu. Görüntüler, ailenin yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi.

Kocaeli'nde üç servis aracı trafikte çocuklu aileye dehşeti yaşattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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