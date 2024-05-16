Kobani davasında karar açıklandı

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulunurken, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Gültan Kışanak duruşmaya katılmadı. Bazı milletvekillerinin de takip ettiği duruşmada, sanıklar ve avukatlarının tutukluluğa karşı beyanları alındı.

Mahkeme başkanından söz alan tutuklu sanık Alp Altınörs, "Bu dava adeta lanetli bir dava muamelesi gördü. Biz bu buzdan duvarı altı yıldır nefesimizle, hohlaya hohlaya inceltmeye çalıştık. Bu başından beri bir kumpas davasıdır. Halk beraatimizi peşinen vermiştir. Sizlerden de beraatimizi talep ediyoruz" dedi.

"Yıllardır PKK'nin yürütmekte olduğu siyaset şekline karşıyım"

Söz verilmesi üzerine konuşan eski HDP Milletvekili Altan Tan, "Yıllardır PKK'nin yürütmekte olduğu siyaset şekline, eylemlerine karşı olduğum gibi devletimin Kürt sorunlarındaki çözümünü yanlış bulmaktayım. 6 Ekim 2014 günü ben MYK üyesiydim. Toplantıya katıldım. Toplantımızda şiddet ve terör konuşması asla olmadı. Hiçbir çağrı olmadı. Arkadaşlarımızı zan altında bırakacak hiçbir ifadem yoktur. Duruşmalardaki bütün beyanlarımda bu yöndedir" diye konuştu.

Avukatlar tepki gösterdi, karar açıklandı

Beyanların ardından mahkeme heyetinin kararı açıklayacağını belirtmesi üzerine sanık avukatları duruşma salonunda bulunan masalara vurarak tepki gösterdi. Avukatların dışarıya çıkmasının ardından mahkeme başkanı kararını açıkladı. Mahkeme, Ahmet Türk'ü 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Figen Yüksekdağ'a 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak', 'suç işlemeye tahrik', iki ayrı 'terör örgütü propagandası' ve 'seçim yasaklarına aykırı hareket etmek' suçundan 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Gülten Kışanak hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl hapis cezası verilirken, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. Sebahat Tuncel hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 12 yıl hapis cezası verilirken, tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

Demirtaş'a 42 yıl hapis cezası

Selahattin Demirtaş hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçuna yardımdan 20 yıl hapis cezası, 2 kez 'suç işlemeye tahrik etme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis, 4 kez 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7 yıl 36 ay, 'halkı kanunlara uymamaya tahrik' suçundan 1 yıl 6 ay, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Kanunu'na muhalefet' suçundan 1 yıl 6 ay, 'suçu ve suçluyu övme' suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 42 yıl hapis cezası verildi.

Diğer sanıklarlardan Alp Altınörs 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ali Ürküt'e 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Ayla Akat Ata 9 yıl 6 ay hapis cezası alırken, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verildi. Aynur Aşan, 'silahlı terör örgütü üyeliğinden' 9 yıl hapis cezası aldı.

Mahkeme, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Berfin Özgü Köse, Bircan Yorulmaz, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk, Can Memiş, Emine Beyza Üstün, Gülfer Akkaya, Gürsel Yıldırım ve İbrahim Bilici hakkında beraat kararı verdi. Duruşma tamamlandı. - ANKARA