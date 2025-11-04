Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Haberler

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan sürücü, kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 Kasım günü Hamza Gümüş (44), patlayan lastiğini değiştirirken kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti.
  • Hamza Gümüş, Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
  • Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde patlayan lastiğini değiştirmek isterken kayan tırın altında kalan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, 1 Kasım günü Eşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 33 AT 516 plakalı tırın patlayan lastiğini değiştirmek isteyen Hamza Gümüş (44), kayan aracın altında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gümüş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine oradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Gümüş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

ecelin nerede ve nasıl geleceğini yalnız Allah bilir Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAkif varlık:

Firma hesap vermeli şoför niye değiştiriyor lastiği

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

firma tırı değil kendi tırıdır

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
