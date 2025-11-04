Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde patlayan lastiğini değiştirmek isterken kayan tırın altında kalan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, 1 Kasım günü Eşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 33 AT 516 plakalı tırın patlayan lastiğini değiştirmek isteyen Hamza Gümüş (44), kayan aracın altında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI
Gümüş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine oradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Gümüş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.