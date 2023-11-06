Kız kardeşini bıçakladıktan sonra başını gövdesinden ayıran sanığın yargılanmasına başlandı

Başkentte kız kardeşi Songül Şaşırmaz'ı bıçaklamasının ardından başını gövdesinden baltayla ayırarak öldüren sanık Şahin Şaşırmaz'ın yargılanmasına başlandı.



Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şahin Şaşırmaz(41), müşteki kardeşler ile taraf avukatları katıldı. İddianamenin okunmasının ardından mahkeme başkanı tutuklu sanık Şahin Şaşırmaz'a söz verdi.

"Halüsinasyonlar görüyordum. 'Yenildin bırak' diye sesler duyuyordum"

Kardeşlerini çok sevdiğini, bilerek kardeşlerine bir şey yapmayacağını söyleyen sanık Şaşırmaz, olayı hatırlamadığını iddia ederek, "Bayramda köye gittik geldik. Ertesi gün sabah işe gitmem gerekiyordu. Sabah işe giderken öleceğimi zannettim. Olmadık sesler duyuyordum. Halüsinasyonlar görüyordum. 'Yenildin bırak' diye sesler duyuyordum. Eve döndüm. Kardeşimi aradım. İki ekmek alıp gelmesini söyledim. Beraber kahvaltı yaptık. 'Parka gidelim' dedi. Beraber parka gittik. Yoldayken Abbas abi ile yengemle karşılaştık. Bir şeyler yedik ayrı ayrı masalara oturduk. Çay içelim dediler. Bende evde çay yapayım içelim dedim. O sırada ben iyi değildim. Normalde işe gitmem gerekirken gitmedim. Asansöre bile binmedim, öleceğimi sanıyordum. İşe yürüyerek gidiyordum, minibüse binmiyordum öleceğimi sanıyordum. Kendimi tehdit halinde hissettiğim için yanımda bıçak taşıyordum" ifadelerine yer verdi.

Olaydaki bıçağı Kızılay'da gümrük malları satan bir mağazadan aldığını söyleyen Şaşırmaz, "Köy evinde bulunsun diye almıştım. Makas aldım, matkap aldım, balta aldım, hepsini köydeki eve götürecektim" dedi.

"Sağ tarafımdan kafamı tutmuştu ne yapacaksa yapsın diye kendimi bıraktım"

Müşteki sıfatıyla duruşma salonunda bulunan ve olayda bıçaklanarak yaralanan Abbas Şaşırmaz, sanık Şahin'in olay günü farklı biri haline büründüğünü söyleyerek, "Olay günü salonda hepimiz ayrı köşelerde oturduk. Şahin 'Ayağınız halıya değmesin' dedi. Şahin bir anda benim arka tarafıma geldi. Birbirimize sert sert baktık. Sonra Songül'ün sesi geldi. 'Şahin abi yapma' dedi. Sonra benim üstüme geldi. Ben ayaklarımla göğsüne doğru vurdum. Ayaklarımdan bacaklarımdan bıçakladı. Kendimden geçtim. Sağ tarafımdan kafamı tutmuştu ne yapacaksa yapsın diye kendimi bıraktım. Şahin sonra beni bıraktı. itekleşerek balkona giderken alt tarafımdan kalbime doğru bıçak darbesi geldi. Şahin bırak bırak dedim beni hiç duymuyordu. Farklı birisi gibiydi. İçeri doğru girdim. Balkonun kapısını çekerken oda diğer tarafından çekiyordu. Boğuşmaya devam ettik. Ben yere düştüm gözlerim iyice kararmıştı. Elini baltaya attığını gördüm. Bana vuracaktı, kafamı kenara çektim. Boğuşma anında Songül dış kapının açık olduğunu söylüyordu. Kendimi zorla dışarı attım beni takip etmedi. Aşağıdan baktığımda Songül'le Şahin balkondaydı. Bana bakıyorlardı. Sonra bir tane mavi renkli araba gelip beni aldı. Hastaneye gitmişiz, kendimden geçmiştim net olarak hatırlamıyorum" dedi.

"Şahin bize, 'Hepinizin saati belli sırayla öldüreceğim' dedi"

Müşteki M.Ş., "Şahin sürekli bizi öldüreceğini söylüyordu. Ben bir şey yapacağından emindim. Bıçakla eve gelmişti, 'Boynunu keseyim mi?' dedi. Songül beni aradı Şahin'in yanına gideceğini söyledi. Songül gitme bir şey yapar dedim. 'Abla sesi iyi geliyor' dedi. Şahin bize 'Hepinizin saati belli sırayla öldüreceğim' dedi. Kafasında sürekli plan yapıyordu. Sürekli kız kardeşim Songül'e sarılıp ağlıyordu. Vicdan yapıyordu belki de ama öldüreceği belliydi. Çay içmeye eve çağırdı. Gittiğimizde kapıyı kilitledi. Ben anlamıştım evden çıkacağımızı düşünmüyordum. Ben öldüreceğinden emindim. Sonra bana izin verdi. Ben çıktım. Olay anını görmedim" dedi.

"Başını gövdesinden ayırdı, bize gösterdi"

Apartmandan komşuları olan tanık P.Y., "Bir kadın, 2 erkek arasında tartışma duydum. Bana 155'i aramamı söylediler. Tartışma yaşanırken genç bir arkadaş mavi bir arabaya binip gitti, kim olduğunu bilmiyorum. Genç bir kadın, 'Abi yapma' diye bağırıyordu. Adam balkonda defalarca kadını bıçakladı. Kadın yere düştü. Eline baltayı aldı, başını gövdesinden ayırdı. Bize gösterdi" ifadelerini kullandı.

Sanık, tanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Şahin Şaşırmaz hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek, bir sonraki duruşmayı 31 Ocak 2024'e tarihine erteledi.

"İddianamede ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis istendi"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Şahin Şaşırmaz hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Şahin Şaşırmaz'ın 15 gün önce hırdavat dükkanından olayda kullanacağı balta ve bıçakları almak suretiyle olayı planladığı, olay tarihine kadar uzunca süre geçmesine rağmen kardeşlerini öldürme fikrinden vazgeçmediği belirtildi. Şahin Şaşırmaz'ın, Songül Şaşırmaz'ı defalarca bıçakladıktan sonra balta ile kafasını vücudundan ayırarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürdüğü belirtildi. Abbas Şaşırmaz'ın kendi imkanlarıyla olay yerinden kaçıp, sağlık ocağına gittiği ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kapının açıldığı ifade edildi. Şahin Şaşırmaz hakkında kız kardeşi Songül Şaşırmaz'a karşı 'kardeşini tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer kardeşi Abbas Şaşırmaz'a karşı da 'kardeşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.