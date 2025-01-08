Kıyafeti ile dalga geçen iki kişiyi öldürdü

Las Vegas'ın en işlek caddelerinden birinde, 2022 yılında yaşanan üzücü bir olay turistler ve yerel halkı derinden sarstı. 34 yaşındaki Guatemalalı Yoni Barrios, gün ortasında gerçekleştirdiği plansız saldırıda iki kişinin ölümüne neden oldu.

Wynn Oteli yakınlarında başlayan olayda, turistlere poz veren tüylü kostümlü gösteri sanatçılarından 30 yaşındaki Maris DiGiovanni ve 47 yaşındaki Brent Hallett hayatını kaybetti. Saldırgan ayrıca altı kişiyi de yaraladı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, önce gösteri sanatçılarıyla fotoğraf çektirmek isteyen Barrios'un, kıyafetine güldüklerini düşünerek aniden saldırganlaştığı görülüyor. DiGiovanni'yi kalbinden bıçaklayan saldırgan, daha sonra cadde boyunca koşarak rastgele insanlara saldırdı. Hallett ise sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.

Polis, saldırganı Venetian Expo kongre merkezinde yakalayarak etkisiz hale getirdi. Sorgulamada Barrios, eve dönebilmek için bıçak satmaya çalıştığını ve öfkesini kontrol edemediğini söyledi.

Terör ve cinayet suçlamalarıyla yargılanan Barrios, ruh sağlığı sorunları nedeniyle son iki yıldır psikiyatri merkezinde tutuluyor. Suçlu bulunması durumunda idam cezasına çarptırılabilir.

Hayatını kaybeden DiGiovanni'nin yakınları onu, "Hayatı dolu dolu yaşayan, sevgi dolu bir kız evlat, harika bir kız kardeş ve sadık bir eş" olarak anlattı.