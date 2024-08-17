Şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu kamyonetten 67 kaçak göçmen çıktı

Kırklareli'de üzerinde şehitlerin fotoğraflarının resmedildiği kamyonette yapılan aramada 67 kaçak göçmen yakalandı. Denetimden kurtulmak için bu yöntemi kullandığı öğrenen sürücü F.SG., tutuklandı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Suçlarını gizlemek, yakalanmamak için aziz şehitlerimizin hatıralarının kamufle aracı olarak kullanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" denildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada Toprak Araştırma Uyulama Noktası'nda bir kamyoneti durdurdu. Üzerinde şehit polis memuru Fethi Sekin, astsubay Ömer Halisdemir ile Ege Üniversitesi'nde öldürülen öğrenci Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun fotoğraflarının resmedildiği kamyonette 67 kaçak göçmen yakalandı.

DENETİMDEN KURTULMAK İÇİN BU YOLU SEÇMİŞ

Denetimden kurtulmak için kamyonete şehit fotoğraflarını yapıştırdığı öğrenilen sürücü F.S.G., gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen sürücü F.S.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Suçlarını gizlemek, yakalanmamak için aziz şehitlerimizin hatıralarının kamufle aracı olarak kullanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" denildi.

İşte operasyondan kareler;