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Kırklareli'de Yol Vermeme Kavgası Silahlı Çatışmaya Dönüştü

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Cinayetle sonuçlanan yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken olayın ardından olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay geçtiğimiz günlerde, Lüleburgaz ilçesi İnönü Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlkay Çetinkaya yönetimindeki otomobil ile Eşref Ayhan'ın idaresindeki otomobil bir sokakta karşı karşıya geldi. İlkay Çetinkaya, Eşref Ayhan'nın ters yönden geldiğini söyleyerek, sürücüden aracını geriye çekmesini istedi. Bunun üzerine sürücüler arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Mermi yağdırdığı anlar kamerada

İkili arasındaki kavganın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. İki sürücü araçlarıyla yolda karşılaştıktan sonra bir süre birbirine yol vermeden bekliyor. Daha sonra aracından inen Eşref Ayhan, İlkay Çetinkaya'nın aracına giderek ikili arasında bir süre sözlü tartışma yaşanıyor. Daha sonra araçtan uzaklaşan Ayhan cep telefonuyla çekim yapmasına karşılık, Çetinkaya'da aracından dışarı çıkarak telefonuyla 155 i arıyor. O sırada Ayhan'ın Çetinkaya'nın üzerine yürümesi ve darp etmeye çalışması sırasında bir anda ikili arasında kavga çıkıyor. Kavga eden iki kişiyi ayırmak için araya vatandaşlarında girmesiyle kavga az bir süre sona erse de kameralara yansıyan görüntülerde, Eşref Ayhan aracına yönelerek aldığı silahla İlkay Çetinkaya'ya doğru ateş ediyor. Vücuduna mermi isabet eden Çetinkaya kanlar içinde kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan İlkay Çetinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşref Ayhan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ayhan daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Lüleburgaz Kırklareli Hürriyet kavga Olaylar Güvenlik Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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