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Kilise mezarlığında bir kadına tecavüz eden 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Kilise mezarlığında bir kadına tecavüz eden 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı
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Londra'nın batısında, bir kilise mezarlığı yakınında, 20'li yaşlarındaki bir kadına tecavüz edildiği iddiası üzerine 16 yaşında bir şüpheli tutuklandı. Olay, Cumartesi gecesi saat 23:45 civarında Harrow-on-the-Hill'deki Church Hill bölgesinde gerçekleşti. Metropolitan Polis Teşkilatı, Pazartesi günü tecavüz, adam kaçırma ve iki soygun girişimi şüphesiyle suçlanan genç bir şüpheliyi tutukladı. Şüpheli, tutuklu yargılanmak üzere Willesden Sulh Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

Londra'nın batısında, kilise mezarlığı yakınında bir kadına tecavüz edildiği iddiasıyla 16 yaşında bir şüpheli tutuklandı.

Cumartesi gecesi saat 23:45 civarında, Harrow-on-the-Hill'deki Church Hill bölgesinde 20'li yaşlarında bir kadına tecavüz edildiği ihbarı üzerine polis olay yerine sevk edildi.

Ertesi gün St Mary's Kilisesi mezarlığında polis güvenlik şeridi oluşturuldu. Mağdur kadına şu anda uzman destek sağlanıyor.

Metropolitan Polis Teşkilatı, Pazartesi günü 16 yaşında olduğu düşünülen bir genci tutukladı. Şüpheli, tecavüz, adam kaçırma ve iki soygun girişimi şüphesiyle suçlandı.

Şüpheli tutuklu yargılanmak üzere bugün Willesden Sulh Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

Dedektif Çavuş Phil Inman konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bu olayın bölgede, özellikle kadınlar ve kız çocukları arasında büyük endişe ve kaygıya neden olacağının farkındayız. Bu soruşturmayla ilgili başka şüpheli aramadığımızı belirtmek isteriz."

Kilise mezarlığında bir kadına tecavüz eden 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Kilise mezarlığında bir kadına tecavüz eden 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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