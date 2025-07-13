Keşan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Keşan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman ve anız yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına Orman Genel Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun çabaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman ve anız yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesi ile Tekirdağ'ın Malkara ilçesi arasında kalan Susamdere mevkiinde öğle saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangında, gökyüzü yoğun dumanla kaplandı. Yangına Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler, uçaklar, çok sayıda arazöz ile Edirne ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, AFAD, itfaiye ekipleri ve çevre illerden gelen ekipler müdahale etti. Yangın bölgesinde traktörleriyle söndürme çalışmalarına katılan köylüler de ekiplere destek verdi. Uzun çabaların ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında bazı alanlar zarar görürken, ekiplerin hızlı müdahalesi büyük bir felaketin önüne geçti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak

Eşi benzeri yok! Türkiye Modeli dünyaya örnek olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silah yakma sonrası gözler PKK'nın üzerinde! 11 terör kampı boşaltılacak

Silahlar yakıldı, gözler şimdi PKK'nın atacağı yeni adımda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.