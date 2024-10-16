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Kendisine hakaret eden erkek müşteriyi tekme tokat dövdü

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Çin'deki restoranda bir kadın, kendisine hakaret eden erkek müşteriyi darbetti. O anlar restoranda bulunan diğer müşteriler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Çin'in Hunan eyaletinin Changsha bölgesindeki bir restoranda bir erkek ve kadın müşteri arasında kavga çıktı. Kadın kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği bir erkek müşteriyi darp etmeye başladı. O anlar saniye saniye restoranda bulunan müşteriler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kendisine hakaret eden erkek müşteriyi tekme tokat dövdü

Çin'in Hunan eyaletinin Changsha bölgesindeki bir restoranda genç bir kadın kendisine hakaret ettiğini söylediği bir adamı tekme tokat dövdü. Çin'in sosyal medya uygulaması olan Weibo'da görüntüler paylaşıldıktan sonra viral olangörüntülere sosyal medya kullanıcılarından tepkiler gecikmedi.

Kendisine hakaret eden erkek müşteriyi tekme tokat dövdü

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir anda saldırması inanılmaz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayatımda gördüğüm en tuhaf şey" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Hak etmiş" yorumunda bulundu.

Kendisine hakaret eden erkek müşteriyi tekme tokat dövdü

Kendisine hakaret eden erkek müşteriyi tekme tokat dövdü
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Sosyal Medya Changsha 3-sayfa Dünya Medya Hunan

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