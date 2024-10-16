Kendisine hakaret eden erkek müşteriyi tekme tokat dövdü

Çin'in Hunan eyaletinin Changsha bölgesindeki bir restoranda bir erkek ve kadın müşteri arasında kavga çıktı. Kadın kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği bir erkek müşteriyi darp etmeye başladı. O anlar saniye saniye restoranda bulunan müşteriler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Çin'in Hunan eyaletinin Changsha bölgesindeki bir restoranda genç bir kadın kendisine hakaret ettiğini söylediği bir adamı tekme tokat dövdü. Çin'in sosyal medya uygulaması olan Weibo'da görüntüler paylaşıldıktan sonra viral olangörüntülere sosyal medya kullanıcılarından tepkiler gecikmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir anda saldırması inanılmaz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayatımda gördüğüm en tuhaf şey" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Hak etmiş" yorumunda bulundu.