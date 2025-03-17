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Kendisi ile dalga geçen kadın arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı

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İngiltere'de Jessica Bailey adlı kadın, arkadaşının banyoda çektiği mahrem fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Bailey, bu eylemi gerçekleştirdiği gerekçesi olarak arkadaşının kendisini sosyal medyada trollediğini iddia etti. Ancak bu durum, Bailey'nin iki suçlamayı kabul etmesine neden oldu.

İngiltere'de Jessica Bailey, mağdurun kendisini sosyal medyada trollediğini iddia ettikten sonra kadın arkadaşının kendi banyosunda üzerini değiştirirken çektiği fotoğrafı paylaştı.

22 yaşındaki Bailey, neden bu görüntüyü paylaştığı sorulduğunda acımasızca "Çünkü yapabilirim" diye yanıt verdi.

Bailey daha sonra, çıplak bir fotoğrafı internette paylaşmaktan "başının derde girebileceği" söylenince durumdan sıyrılmaya çalıştı.

Ancak ifadesini değiştirdi ve bir kişinin mahrem durumundaki fotoğrafını veya filmini, rahatsızlık, sıkıntı veya aşağılama yaratma niyetiyle paylaşmaktan iki suçlamayı kabul etti.

Chester Sulh Ceza Mahkemesi'ne, Bailey'nin arkadaşının Snapchat'te kendisi hakkında "olumsuz ifadeler" kullandığına inandığı bildirildi.

Geçen yıl Temmuz ayında, mağdurun mahrem fotoğrafını çekti ve ardından sosyal medyada paylaştı.

Savcı Selda Krasnıkı şöyle konuştu: "Mağdur, fotoğrafın çekildiğinden haberi yoktu ve çekilmesine veya paylaşılmasına izin vermedi."

"Sanık sorgulandı ancak tüm sorulara 'yorum yok' yanıtı verdi."

"Görüntüyü başka biriyle paylaştığına dair kanıtlar vardı. Bu durum mağdurda bir miktar üzüntü ve psikolojik zarar yarattı."

Mahkeme, Bailey'nin fotoğrafı bir tartışmaya "duygusal tepki" olarak paylaştığını ve o sırada alkollü olduğunu öğrendi.

Avukatı Sarah Hamblett şunları söyledi: "Şikâyetçinin Snapchat ve sosyal medyada onun hakkında olumsuz şeyler söylediği düşüncesindeydi. Temel olarak misilleme yapıyordu."

"Pişmanlık gösterdi ve yaptığı şeyin sonuçlarını daha iyi anladı."

Bailey'e 18 aylık bir toplum hizmeti emri verildi ve denetimli alkol kullanmaması şartıyla 120 gün boyunca 'ayıklık bilekliği' takması istendi.

Ayrıca 35 günlük rehabilitasyon programına katılması ve 199 pound tutarında masraf ve mağdur tazminatı ödemesi gerekecek.

Hüküm verirken, Sulh Hâkimi Frances Miller ona şunları söyledi: "Denetim memurunun senden istediği her şeyi yerine getirdiğinden emin ol, yoksa seni buraya geri getirebilirler."

Kendisi ile dalga geçen kadın arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı

Kendisi ile dalga geçen kadın arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı

Kendisi ile dalga geçen kadın arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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