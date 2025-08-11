Kazada hayatını kaybeden Deniz Servan Narin'in son paylaşımı ortaya çıktı

Kocaeli'de motosikletiyle kamyona çarpan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin hayatını kaybetti. Kaza anı görüntüleri de ortaya çıkan Narin'in son paylaşımında motorunun egzoz sesini "Tedavi" yazısıyla yayınladığı dikkatlerden kaçmadı.

Dün, TEM Otoyolu'nda motosikletiyle seyir halinde olan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, önünde seyreden kamyona çarptı. Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

MOTORUN EGZOZ SESİNİ "TEDAVİ" DİYE PAYLAŞTI

Narin'in en son sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini "Tedavi" yazısıyla paylaştığı görüldü. Narin'den geriye çok sevdiği motoru ile paylaştığı videoları kaldı.

KAZA ANI KAMERADA

Narin'in kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı. Narin'in motosikletli bir grupla seyir halinde olduğu ve önündeki kamyona çarptığı görülüyor.