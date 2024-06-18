Kazada 1 kişinin ölümüne neden olmuştu! Eylem Tok'tan sonra oğlunun duruşması da ertelendi

İstanbul'da lüks aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'deki duruşmasında erteleme kararı çıkmasının ardından oğlu Cihantimur'un duruşması da ertelendi.

2 AYRI DAVA AÇILDI

Eylem Tok bugün Türkiye saatiyle 18.00'de Boston şehrinde hakim karşısına çıktı. Mahkemede Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına ve tarafların ayrıntılı savunma için hazırlık yapmasına karar verildi.

Bir sonraki duruşmanın 27 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 16.00'da yapılmasına karar verildi. Türkiye iki ayrı iade talebinde bulunduğu için Timur Cihantimur'un ayrı görülen duruşmasında da erteleme kararı çıktı.

AVUKATTAN ABD VATANDAŞI VURGUSU

Duruşma sırasında Cihantimur'un avukatının sık sık Timur Cihantimur'un Amerikan vatandaşı olduğunu vurguladığı ve serbest kalması halinde Amerika'da eğitimine devam edip kendisine bir hayat kurmak istediğini söylediği öğrenildi. Cihantimur, bir sonraki duruşmaya 20 Haziran Perşembe günü çıkacak.

"CEZAEVİNDE KÖTÜ BİR ORTAMDA BULUNUYOR"

Cihantimur'un avukatı, Cihantimur'un tutuklu olarak bulunduğu çocuk cezaevinde kötü bir ortamda bulunduğunu ve yerinin değiştirilmesini talep etti. Duruşmanın ardından Cihantimur, yoğun güvenlik önlemleri altında mahkeme salonunda çıkarıldı.

KAZADA ÖLEN ACİ'NİN YAKINI: HAKİM KARŞISINDA GÖRMEK İÇİMİZİ RAHATLATTI

Cihantimur'un aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci'nin kuzeni Lütfiye Çiçek, Cihantimur'un duruşması sonrası yaptığı açıklamada, "Duruşma salonunda Timur Cihantimur'u hakim karşısında görmek biraz da olsa içimizi rahatlattı. Umarım ABD adaleti gereğini yerine getirerek Türkiye'ye iadesini gerçekleştirir" ifadelerini kullandı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti. Bir süredir aranan 2 isim, 14 Haziran'da Boston'da yakalanarak tutuklanmıştı.