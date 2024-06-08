Kayseri'de korku dolu gün! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, dolu ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Ceviz büyüklüğündeki dolular araçlara zarar verirken, bir vatandaş kafasından yaralandı. Fırtına nedeniyle Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin çatısı uçtu.

AĞAÇLAR OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı ile fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü. Otomobillerin üzerine ağaçlar devrilirken, ceviz büyüklüğündeki dolu da onlarca otomobile zarar verdi.

ÜNİVERSİTENİN ÇATISI UÇTU

Şiddetli fırtına nedeniyle de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin çatısı uçtu. Çok sayıda ihbar alan ekipler, olumsuzluğun yaşandığı bölgelerde güvenlik önlemi alırken, otomobilleri zarar gören vatandaşlar da tutanak tuttu. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri'de yarın da sağanak yağışın etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DOLU VATANDAŞI YARALADI

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, bir vatandaşın kafasına isabet etti. Kocasinan ilçesinde otomobilini doludan korumak isterken dışarı çıkan Özcan Oğuz, kafasına isabet eden dolu tanesiyle yaralandı.