Kayseri'de Yabancı Uyruklular Arasında Kavga: Bir Kişi Bayıldı

Kayseri'de Yabancı Uyruklular Arasında Kavga: Bir Kişi Bayıldı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu gruplar arasında çıkan kavgada bir kişi kafasına taş atılarak bayıldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve polis ile sağlık ekipleri olaya müdahale etti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada bir şahıs kafasına taş atılarak bayıltıldı. Olay anbean kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Tekin Sokak'ta meydana gelen olayda; henüz bilinmeyen bir sebepten yabancı uyruklu 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup arasında yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Olayda bir şahıs da kafasına taş atılması sonucu olay yerinde bayıldı. Olaya karışan bazı şahıslar arkadaşlarının yardımına koşarken, bazıları da taşı atan şahsı kovaladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kafasına taş atılan S.J.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Olay anı anbean kameralara yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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