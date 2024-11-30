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Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın 2 can aldı!

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) DNZ Mobilya'da saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü sardığı yangın bölgesine ihbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın 2 can aldı!

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri, fabrikaya çıkan tüm yolları araç trafiğine kapatarak bölgede güvenliği sağladı. İtfaiye ekiplerinin ise alevleri söndürme mücadelesi devam ediyor. Yangında ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın 2 can aldı!

"FABRİKAMIZ TAMAMEN YANDI"

Bölgede incelemelerde bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "Kayseri Organize Sanayi Bölgemizde mobilya üretim fabrikasında bir yangın çıktı. Yangın çıktığında ham madde sünger olduğu için söndürmek bayağı zor. Ne yazık ki burada çıkan yangında fabrikamız tamamen yandı. Şu anda büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Herkese geçmiş olsun, sanayicilerimiz de inşallah gerekli tedbirleri alırlar. Böyle bir kötü olayla karşılaşmayız inşallah." dedi.

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın 2 can aldı!

"İTFAİYEMİZ YANGINA MÜDAHALE EDİYOR"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan ise, "14.18'de mobilya fabrikasında yangın çıktığı ihbarı düştü. Başlangıçta organize sanayi itfaiyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Belsin İtfaiye Grubu olay yerine sevk edildi. Şu an toplam 10 araç, 25 personel ve OSB itfaiyemiz yangına müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın 2 can aldı!
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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