Kayseri'de Baba Tüfekle Vurduğu 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde babası tarafından tüfekle vurulan 7 yaşındaki çocuk, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak'ta bir evde meydana gelen olayda Volkan K., 7 yaşındaki oğlu Demir K.'yı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan çocuk ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, baba Volkan K. ise kendisini eve kilitledi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, teslim olması için Volkan K.'yı ikna etmeye çalıştı. Volkan K. yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarına cevap vermeyince Özel Harekat polisleri eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan baba Volkan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavi gören Demir K. ise, 2 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. - KAYSERİ