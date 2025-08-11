Kayseri'de 14 Katlı Binada Yangın: 30 Kişi Tahliye Edildi

Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı bir binanın 13. katında çıkan yangında, aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi tahliye edildi. Yangın esnasında 8 kişi hastaneye sevk edildi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı binanın 13'üncü katında çıkan yangın söndürüldü. Yangın sırasında binada mahsur kalan çoğunluğu çocuk, 30 kişi ekipler tarafından tahliye edilirken, 8 kişi hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde bulunan 14 katlı binanın 13'üncü katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yoğun dumandan dolayı evlerinde mahsur kalan vatandaşlar yardım istedi. İtfaiye ekipleri, öncelikle bebek ve çocukları binadan tahliye ederken, aşağıda bekleyen aileleri çocuklarına kavuştuğu anlarda gözyaşı döktü. Bir itfaiye eri, 14'üncü kattan aldığı çocuğu sırtında aşağı indirirken kendi oksijen maskesini çocuğa taktı.

Yangın ekipler tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürülürken, binada mahsur kalan çoğunluğu çocuk, 30 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenlerden 8'i ambulanslarla tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
