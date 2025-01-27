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Konya'da kavga ihbarına giden polis 4 kişilik aileyi evlerinde ölü buldu

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Konya'da kavga ihbarına giden polis ekipleri, anne, baba ve iki çocuğu evlerinde silahla vurularak öldürülmüş halde buldu.

Konya'da kavga ihbarı üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, anne, baba ve iki çocuğu evlerinde silahla vurularak öldürülmüş halde buldu.

POLİS KAVGA İHBARINA GİTMİŞTİ

Olay, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda bir dairede kavga olduğu ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edildi.

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ANNE, BABA VE İKİ OĞLUNUN CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTILAR

Eve gelen ekipler, kapıyı açtıklarında anne, baba ve iki oğlunun silahla vurulmuş cansız bedenini buldu. Adrese çok sayıda polis sevk edildi. Polisin incelemeleri devam ediyor.

Konya'da kavga ihbarına giden polis 4 kişilik aileyi evlerinde ölü buldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıBidüşün:

Toplum olarak ahlaki çöküş yaşıyoruz, bunun en büyük sebebi başta tiktok ve diğer sosyal medya platformları, ülke olarak fabrika ayarlarına dönmemiz gerekiyor

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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

Allahım sen insanların aklına mukayet ver, toplum olarak gerçekten iyi değiliz

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Haber YorumlarıKadir İzci:

Neler oluyor daha öğlen saatlerinde Şanlıurfa şimdi Konya

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Konya şaşırtmıyo

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Haber YorumlarıYağmurr:

Mevlanalar şehri konya ne hale geldi!

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Haber YorumlarıGüray Rıfat oğlu:

bu Türkiye nin adını texsasiye diye değiştirmek lazım

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Haber YorumlarıDerdo Seyit:

Allah ailelerine sabır versin ve bu tür olayların detaylı olarak araştırılması lazım aileleri koruyacak tedbirler alınmalı. Özellikle internet ve sosyal medyaları aile kurumundan uzak tutmak lazım.

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Haber YorumlarıLütfi Erdonmez:

Halk bunalımda Allah sonumuzu hayır eylesin

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Aile yılı ilan etmişti Reis. Aile yılında aile katliamları yaşanıyor.. Ehonomi çoh eyi.. Sen de gelsene.

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