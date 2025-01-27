Konya'da kavga ihbarına giden polis 4 kişilik aileyi evlerinde ölü buldu
Konya'da kavga ihbarına giden polis ekipleri, anne, baba ve iki çocuğu evlerinde silahla vurularak öldürülmüş halde buldu.
Konya'da kavga ihbarı üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, anne, baba ve iki çocuğu evlerinde silahla vurularak öldürülmüş halde buldu.
POLİS KAVGA İHBARINA GİTMİŞTİ
Olay, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda bir dairede kavga olduğu ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edildi.
ANNE, BABA VE İKİ OĞLUNUN CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTILAR
Eve gelen ekipler, kapıyı açtıklarında anne, baba ve iki oğlunun silahla vurulmuş cansız bedenini buldu. Adrese çok sayıda polis sevk edildi. Polisin incelemeleri devam ediyor.