Konya'da kavga ihbarına giden polis 4 kişilik aileyi evlerinde ölü buldu

Konya'da kavga ihbarı üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, anne, baba ve iki çocuğu evlerinde silahla vurularak öldürülmüş halde buldu.

POLİS KAVGA İHBARINA GİTMİŞTİ

Olay, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda bir dairede kavga olduğu ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edildi.

ANNE, BABA VE İKİ OĞLUNUN CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTILAR

Eve gelen ekipler, kapıyı açtıklarında anne, baba ve iki oğlunun silahla vurulmuş cansız bedenini buldu. Adrese çok sayıda polis sevk edildi. Polisin incelemeleri devam ediyor.