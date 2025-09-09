Kastamonu'da Silahlı Kavga: Bir Ölü, Dava Süreci Devam Ediyor

Kastamonu'da kaporta tamiri ve araç boyama sebebiyle çıktığı iddia edilen ve bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili sanıkların yargılamasına devam edildi. Cinayet şüphelisi sanık, ölen kişinin ikinci bir silah ile araca binmeye çalıştıkları sırada kendilerine ateş ettiğini ve oğlunun da karşılık vermesiyle olayın yaşandığını söyledi.

Olay, 13 Temmuz 2024 tarihinde Kastamonu Eski Sanayi Sitesi 6. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde kaporta ustası olarak çalışan İbrahim Aslan ile Ümit B. ve kardeşi Fatih B. arasında kaporta tamiri ve araç boyaması sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak ve silahla saldırdı. Taraflar arasında çıkan silahlı kavgada kaporta ustası İbrahim Aslan, kurşunların isabet etmesi neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde, cinayet olayına karıştığı belirlenen aynı aileden Yaşar B., Ümit B., Fatih B., Kazım B. ve Sevinç B. gözaltına alındı. Kastamonu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Ümit B. ve Fatih B. tutuklanırken, Yaşar B., Sevinç B. ve Kazım B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından sanıklar hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Devam eden yargılamada tanıklar ile sanıklar dinlendi.

"İbrahim, telefonda söylediklerini şimdi gel de yüzüme söyledi diye bağırdı"

Duruşmada tanık olarak dinlenen B.K., "Dükkanda Fatih'i gördüm, 'ne yapıyorsun' dedim. 'Aracın arkasına sunta kestireceğim' dedi. Bu sırada İbrahim geldi. Ben önünde durdum. Elinde levye vardı. 'Ne yapıyorsun' dedim. 'Çekil' dedi, ben de çekilmek zorunda kaldım. Sonra Fatih kapıya doğru kaçtı, İbrahim, 'telefonda söylediklerini şimdi gel de yüzüme söyle' diye bağırıyordu. Aracı vermedi. Döşemeci geldi, aracı istedi, ona da vermedi, 'gelsin kendisi alsın' dedi. İbrahim'in üzerinde ben silah görmedim. 'Telefondan attığın mesajları yüzüme söyle' dedi. Bu sırada işyeri sahibi dükkana girdi. Kapıya doğru giderken Fatih, İbrahim levyeyi fırlattı. Ben önünde durmak istedim, öfkeliydi. Bana da 'karışma' diye bağırınca oradan ayrıldım. Bir süre sonra Fatih ile karşılaşınca, 'ne yaptın' dedim. O da 'aracım kaldı, onu almak için bekliyorum' dedi. Ben olay anını görmedim, bildiklerim bundan ibarettir" dedi.

"Fatih, İbrahim'in silah kaçakçılığı yaptığını görmüş, polise şikayet edince bu yüzden husumet besliyordu"

Tutuksuz yargılanan sanık Yaşar B. ise, "Oğlum Fatih aradı ve İbrahim'in aracını gasp ettiğini, vermediğini söyledi. Biz de Ümit'in yanına gittik. Küfür etmiş, silah çekmiş, anahtarı vermemiş. Aracı gasp etmiş. Yürüyecek durumda değildim. Ümit İbrahim ile konuşmaya gitti, yürüyecek halde değildim. Bu sırada birden fazla silah sesi geldi. Ben de gittim. Kapının önünde boğuşuyorlardı. Ben de 'yapmayın' dedim. Bu esnada Fatih, İbrahim'in elinden silahı düşürdü. Fatih silahı aldı. Ben de ayırmaya çalışıyordum. İbrahim'den başka bir silah daha çıktı. Bize doğru ateş etti. Araca isabet etti. Ben de bağırdım, 'araca binin, gidelim' dedim. Biz galericilik yapıyoruz. Bu yüzden aracın arkasında ruhsatsız tüfek vardı. Ümit, bize doğru ateş edilince o da tüfeği alıp ateş etti. Biz, bu sırada güçlükle araca binip oradan kaçtık. Ümit, bizi koruma amaçlı ateş etti. Eve gittikten sonra polisler geldi. Bizi alıp götürdüler. Tüfeği de teslim ettik. Benim maktule karşı hiçbir müdahilim olmadı. Beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Tutuklu sanık Ümit B. de, "Kendimi koruma amaçlı ateş ettim. Tanık beyanlarıyla bu ortaya çıkacaktır. Ben kendimi koruma amaçlı ateş ettim" ifadelerini kullandı.

Fatih B. ise, "Ben, bu olayda başından sonuna kadar mağdur olan tarafım. Benim iki elimde de silah olduğuna dair verilen beyanları kabul etmiyorum. Benim bir elimde telefon diğerinde de maktulden almış olduğum silah vardı. Zaten iki silahın elimde olması da mümkün değildir" dedi.

Kazım B. ve Sevinç B. de olaya karışmadığını belirterek tahliyelerini ve beraatlerin talep etti.

Olayda hayatını kaybeden İbrahim Aslan'ın oğulları ise sanıkların cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, Fatih B. ve Ümit B.'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı da ileri bir tarihe erteledi. Ayrıca olayın işlendiği alanda keşif yapılmasına karar verildi. - KASTAMONU