Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının annesinden kafaları karıştıran sözler

Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının annesinden kafaları karıştıran sözler
Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının annesinden kafaları karıştıran sözler
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'dan bu yana kayıp olan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmaları sürüyor. Son telefon sinyalinin alındığı bölgede aramalar yoğunlaşırken, Huriye Helvacı'nın annesi, kızına "Eve dön, torunumu çok özledim" çağrısında bulundu. Anne, kızının evden küçük bir tartışma sonrası oğluyla birlikte ayrıldığını da söyledi.

  • Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı, 2 Kasım Pazar günü evlerinden ayrıldıktan sonra kayboldu.
  • Huriye Helvacı'nın annesi Ayşe Hıra, kızının evden ayrılmadan önce eşiyle küçük bir tartışma yaşadığını belirtti.
  • Arama çalışmaları, Huriye Helvacı'nın annesinin köyü olan Yaşarlı köyünde devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

ANNE: EVDEN KÜÇÜK BİR TARTIŞMA SONRASI AYRILDI

Son telefon sinyalinin alındığı bölgede çalışmalar sürerken, Huriye Helvacı'nın annesi Ayşe Hıra ve ablası Ayşe Çalık konuştu. Ayşe Hıra, kızıyla damadının 2 Kasım sabahı küçük bir tartışma yaşadığını, ondan sonra kızının nereye gideceğini söylemeden oğluyla birlikte evden ayrıldığını ifade etti.

Kastamonu'da Kayıp Kadın ve Oğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

"KIZIMI GÖREN DUYAN NE OLUR HABER VERSİNLER"

Kızına çağrıda bulunan Ayşe Hıra, "Kızımın bir an önce gelmesini istiyorum. Damadım var. Ben onun yanında kışın duruyorum, yazın köyüme gidiyorum. Burada kapıdan çıkarken kızımı uğurladım. Kızıma 'Nereye gidiyorsun?' dedim, bana cevap vermedi. Çantasını ve Osman'ı alıp gitti. Sabah çocuk buradaki suyu alıyor, 'O suyu içme, o suyu ben içiyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

"KIZIM BENİ DUYUYORSAN EVİNE DÖN"

Ayşe Hıra, sözlerine şu şekilde devam etti: "Damadım da kıza bağırdı. Bunu biliyorum. Kızım beni duyuyorsan evine dön, torunumu çok özledim. Osman'ım yok, bir şey içemiyorum, yatamıyorum, uyuyamıyorum. Osman benim elimde büyüdü, doğduğundan beri benim yanımda. 5 senedir yanındayım. Kızımı gören duyan varsa ne olur haber versinler" dedi.

Kastamonu'da Kayıp Kadın ve Oğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

"KARDEŞİMLE PAZAR GÜNÜ ÖĞLE SAATLERİNDE KONUŞTUM, BANA HİÇBİR ŞEY ANLATMADI"

Kayıp Huriye Helvacı'nın ablası Ayşe Çalık ise, "Ben İstanbul'da yaşıyorum. Pazar günü saat 13.00 sıralarında kardeşimle görüştüm. Benden 10 dakika sonra evden çıkmış. Pazartesi günü de saat 16.00'da beni aradı, 'Kardeşin kayıp ulaşamıyorum' dedi. Pazartesi akşam da otobüse bindim, geldim. Telefonla konuşmamızın sebebi ise, İstanbul'da kardeşim mantar toplayıp getirmişti. Ben de sosyal medyada durum yaptım. O arada kardeşim durumu görüp aramış, benimle sohbet etti. 'Mantarı parayla mı aldın?' diye sordu. 'Kardeşin toplamış, akşam o getirdi, biz de yapıp yiyeceğiz' dedim. Sonra yeğenim Osman ile konuştuk, 'Teyze nasılsın, teyze köye gelecek misin?' diye sordu. Yanlış bir şey sezmedim. Kardeşim bir yere gideceğinden bahsetmedi, anneme de evden çıkarken cevap vermemiş. Kapıdan çıkarken annem, 'Kızım nereye gidiyorsun' diye sormuş, 'Akşam erken gel, eşin gelmeyecek, geç gelecek. Sen nereye gidiyorsun' demiş. Anneme de cevap vermemiş, çıkışta da komşu görmüş, o da seslenmiş, 'Huriye nereye gidiyorsun?' diye sormuş, ona da cevap vermemiş" diye konuştu.

Kastamonu'da Kayıp Kadın ve Oğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

"KARDEŞİMİN KAÇTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Kardeşinin eşiyle herhangi bir ailevi sorununun olduğuna dair bir bilgisi olmadığını söyleyen Ayşe Çalık, "Kardeşimin kaçtığını düşünmüyorum. Yani kaçan insan evde para var, parayı götürür değil mi? Para evde duruyor, ne çamaşır almış ne kıyafet almış. Sadece telefonu ile sırt çantasına bir su, bir de cüzdanını almış. Üzerinde de fazla para olduğunu düşünmüyorum. Çünkü fazla para tutmaz yanında, parayı bulursa gider harcar. Daha önce de buna benzer bir kaybolduğuna dair olay olmadı. Kızı 16 yaşında, biraz atışmaları oluyor ama kızı yatılı okuyor. Her evde olan basit şeyler. Hani bir iş buyurunca o da yapmıyordu, bu sefer azarlıyordu. Bildiğim kadarıyla biz de köye geldiğimizde denk geliyorduk. Bildiğim kadarıyla eşiyle arası da iyiydi. Benim şahit olduğum bir durum yok" diye konuştu.

Kastamonu'da Kayıp Kadın ve Oğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

"BEN KARDEŞİMİN KAÇTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Sabah eşiyle ufak bir tartışması olduğunu öğrendiğini belirten Ayşe Çalık, "Osman suyu annesinin şişesinden içmiş. O da demiş ki 'Benim şişeden su içme, kendi şişenden suyu iç.' Eşi de ona bağırmış, 'Niye çocuğa bağırıyorsun, bırak içsin' demiş. Ben kaçtığını düşünmüyorum. O gün yine gezme amaçlı çıktı. Eve geri dönecekti veya yolu da sormuş zaten. Kaçan kimse niye geri dönsün, yolu sorsun? Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, devletimiz yanımızda. Gören, duyan varsa lütfen haber versin. Kaçırıldı mı, bir yerde tutuluyor mu? Kardeşimin kaybolduğu gün aracına alan kişi, annemin teyzesinin oğlu. Yolda görmüş, aracına almış, 'Ben tanımıyorum, ben hiç arkama dönüp bakmadım' dedi. Ondan sonra onun olduğunu öğrendiğini söyledi. Arabayla bıraktığını da görenler varmış" şeklinde konuştu.

Öte yandan, arama çalışmaları Huriye Helvacı'nın annesinin köyü olan Yaşarlı köyünde sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
