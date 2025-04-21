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Cesedi 10 gün sonra bulunan hamile kadının kocası meydan turu atarken yakalandı

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Kastamonu'da kötü koku ihbarı üzerine gidilen evde, hamile olduğu belirlenen 28 yaşındaki Elif C.'nin bıçaklanarak öldürülmüş cesedi bulundu. Hamile kadının 10 gün önce öldürüldüğü belirlenirken kocası, kent merkezindeki meydanda gezerken yakalandı.

Apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine binada yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine apartmana itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde eve girdi. Evde, hamile bir kadının cesediyle karşılaşıldı. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu.

BIÇAK DARBESİ İLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Cesedin, 23 yaşındaki hamile Elif Civil'e ait olduğu tespit edildi. Elif Civil'in, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü belirlenirken, cesedin 10 günden fazladır evde olduğu belirtildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemelerin ardından Elif Civil'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kadının yaklaşık 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Hamile kadının cesedi 10 gün sonra bulundu, kocası meydan turu atarken yakalandı

KOCASI MEYDANDA YÜRÜRKEN YAKALANDI

Yaşanan olayın ardından harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölen kadının kocası B.C.'yi (29) yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, B.C.'nin kent merkezindeki Nasrullah Meydanı'nda olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından B.C. cinayet şüphelisiyle kent meydanında yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs yakalanırken, bebek arabasıyla yanındaki çocuğu İ.C. (1,5) polis ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hamile kadının cesedi 10 gün sonra bulundu, kocası meydan turu atarken yakalandı

Hamile kadının cesedi 10 gün sonra bulundu, kocası meydan turu atarken yakalandı

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Cesedi 10 gün sonra bulunan hamile kadının kocası meydan turu atarken yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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