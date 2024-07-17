Kastamonu'da düğün çıkışında çıkan kavgada işlenen cinayetle ilgili yargılama başladı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde düğün çıkışında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada işlenen cinayetle ilgili yargılama başladı.

Olay, 6 Temmuz 2023 tarihinde Kastamonu'nun Seydiler ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün merasimine katılan Y.A., A.A., H.A. ve B.Y. ile Ersoy Demirci arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ersoy Demirci, aldığı bıçak darbeleri sonrası kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri tarafından olaya karıştığı tespit edilen Y.A., A.A., H.A. ve B.Y. gözaltına alınarak tutuklandı. Tutuklu sanıklardan B.Y.'nin soruşturma aşamasında tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında sanıklar kendilerini savundu.

"Ağzındaki tükürükler suratıma geldi, bende korktum, bıçağı salladım"

Cinayetin dedikodu sebebiyle işlendiğini belirten sanıklardan Y.A., "Annem ile Ersoy arasındakiler dedikodudan ibarettir. Seydiler, küçük bir yer. Dedikodu çıkartıyorlar" dedi.

Olay gününü anlatan Y.A., "Telefonla arayıp 'baban, düğün salonunda birisiyle kavga etmiş' dediler. Düğün salonuna giderken Ersoy ile karşılaştık. Arabayı park ederken Ersoy kapıyı açıp boğazımı sıktı, bana saldırdı. Bana neden saldırdığını bilmiyorum. Aramızda kavga çıktı. Beni öldüreceğini, arabanın benim mezarım olacağını söyledi. Benim üzerimde iken bana vururken bıçak aklıma geldi. Bıçağı korkutmak için belden aşağıya vurmak isterken göğsüne geldi. Bir yanım toprakta bir yanımda araçtaydı. Ben öldürme kastı gütmedim. Amacım korkutmaktı" diye konuştu.

Bıçağı 2-3 kere salladığını belirten Y.A., "Bıçağı sallarken Ersoy elimden almaya çalıştı. Bende vermedim. Beni araçtan dışarıya çıkarttı. Vücudum araçta, bir elim koltukta, ayağım dışarıdaydı. Bıçak isabet edince bende sallamayı bıraktım. Aracın kapısını Ersoy açtı ve boğamızı sıkıp yumruk atmaya başladı. Ağzındaki tükürükler suratıma geldi. Bende korktum, bıçağı salladım. 2 veya 3 defa vurdum. Ondan sonra beni bıraktı. Tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

"Kardeşimi korumak istedim, benim tek amacım buydu"

Diğer tutuklu sanık A.A. ise, "Biz, alkol alırken arkadaş aradı ve baban, düğün salonunda kavga etti, gel babanı al dedi. Kiminle kavga ettiğini söylemedi. Korku ve panik ile aracı durdurdum. Ersoy küfür ederek aracın kapısını açtı. Kardeşimin boğazıma sarıldı. Gücümün yetmeyeceğini bildiğim için bende araçtan çıkıp Ersoy'a tekme attım. Sonra beni geri çektiler. Ellerinden kurtulup tekrar Ersoy'un üzerine gittim. Kardeşimi öldürecekti. Ersoy'u o kalabalıktan 1-2 kişi çekip alsaydı, bizler de Ersoy'da ailesinin yanında olacaktı. Ben, bıçağı sapla diye bir şey demedim. Ben, kardeşimi korumak istedim. Benim tek amacım buydu. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

"Ersoy, araçtan Y.A.'nın boğazını sıkıp dışarı çıkarmaya çalışıyordu"

Savunma yapan H.A. da, "Beraber alkol alırken telefon geldi ve düğün salonunda kavga çıktığı söylendi. Kiminle olduğunu bilmiyoruz. Olay yerine gelince arbede vardı. Nasıl başladığını bilmiyordum. Biz, olayı ayırırken Ersoy'u fark ettim. Ardından Y.A. yere düştü. Ersoy, Y.A.'nın boğazını tutuyordu. Bizde ayırdık kavgayı. Ersoy ile ablam arasında son bir yıl içinde bazı söylentiler oldu. Bundan dolayı ablam ile aram açıldı. Yine de ben, bu söylentilere ihtimal vermedim. Benim Ersoy ile bir musibetim yoktur. Fakat Ersoy, araçtan Y.A.'nın boğazını sıkıp dışarı çıkarmaya çalışıyordu, sora dışarı çıkarıp diziyle de üzerine bastırdı. Ben, Y.A.'da bıçak olduğunu görmedim. Tahliyemi isterim" ifadelerini kullandı.

"Ben kavga edenleri ayırmaya çalışıyordum"

Tutuksuz yargılanan sanıklardan B.Y. ise, "Ersoy ile bir husumetim yok, kendisiyle yakınız. Olay yerine gittiğimizde Ersoy olduğunu dahi bilmiyordum. İki araç ile gidiyorduk. Olay yerine vardığımızda Y.A. ile Ersoy arasında kavga yaşanıyordu. Bıçağı kimin salladığını görmedim. Bıçak, Y.A.'nın elindeydi. Fakat bıçakladığını görmedim. Ben kavga edenleri ayırmaya çalışıyordum. Ersoy'a karşı bir saldırım olmadı. Ersoy, yere düşünce kanını durdurmak için elimle bastırdım. Başka bir temasım olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum, Yere düşerken bırakmadım. Elimle tampon yapıp ambulansı aradım ve başından hiç ayrılmadım. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, H.A., Y.A. ve A.A.'nın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU